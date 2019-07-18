İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni uygulama test sürecinde

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Her yaştan insanın kullanmaya başladığı İnstagram, beğeni sayısı üzerinden oluşan rekabet ortamını bitirmeye çalışıyor. Kullanıcıların gönderilere değil sayısal verilere takıldığını belirten İnstagram Sözcüsü, “İnstagram’ın bir yarış gibi hissedilmesini istemiyoruz. Bu değişiklikle, insanların beğeniden çok hikayelerini anlatmaya odaklanıp odaklanmayacağı konusunda bilgi edinmeyi umuyoruz.” diye konuştu.

“Takipçilerin gönderilere odaklanmalarını istiyoruz”

İnstagram’daki beğeni yarışının insanlardaki benlik duygusuna olumsuz etkileri olduğuna değinen sözcü, “Kullanıcılar kendi yayınlarının ne kadar beğeni aldığını bilecek, lakin bir başkasının gönderisinin kaç beğeni aldığını bilemeyecek. Bu yolla kullanıcıların paylaşılan fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, kaç beğeni aldıklarına değil.” ifadelerini kullandı. İrlanda’da başlatılan uygulamanın, Mayıs ayında Kanada’da başlayan testin devamı olduğunu belirten İnstagram Sözcüsü, bu uygulamanın kullanıcıların İnstagram deneyimlerine nasıl etki ettiğine dair daha çok test yapılması gerektiğini belirtti.