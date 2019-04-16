0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından sosyal medya platformu Instagram, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 888 bin takipçisi bulunan hesabını kapattı

16 Nisan 2019 Salı 13:13
Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı

ANKARA (AA) - Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 888 bin takipçisi bulunan hesabını engelledi.

Süleymani'nin Instagram sayfasını ziyaret etmek isteyenler sayfanın kaldırıldığı uyarısıyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Süleymani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi kararına, 9 Nisan'da Instagram hesabından yayınladığı eski konuşmalarından derlenen görüntülü mesajla yanıt vermişti.

ABD yönetiminin kararı dün resmen yürürlüğe girmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:13
  1. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani
  2. Devrim Muhafızları Ordusu
  3. instagram
  4. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi açıklandı
    1. Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru..
    2. GKV’li Diclesu Sertpolat..
    3. Boydak Holding, cirosunu ilk çeyrekte..
    4. "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmak..
    5. Bakan Varank sanayi üretim verilerini..
    6. Başkanlardan Karaköprü esnafına..
    7. Sanayi üretiminde dipten dönüldü
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. Manisa Şehir Hastanesinde acil bakım..
    10. KKTC'den ABD'ye uyarı: Büyük hata olur
    11. Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını..
    12. Avşar’dan Özal ve Fendoğlu için anma..
    13. Tabletinde by lock çıkan kadına 7.5..
    14. Suriyeli Rana güvenli yaşamı resmetti
    15. Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'dan..
    16. "İblis" oyunu yarın akşam sahnelenecek
    17. Kabızlık için doğal kür kabızlığı..
    18. Aksaray’da ziraat mühendisleri..
    19. Müjdat Gezen "hakaret" davasında..
    20. Malatya’da kapsamlı inme merkezi..
    21. Pakistan’da trafik kazası: 11 ölü
    22. Kadınlar "sevgi dolu" yastıklar..
    23. "Sağlıkta Şiddete Son Derneği" kuruldu
    24. Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    25. ABD'den skandal PKK ve Türkiye..
    26. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    27. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    28. Türkiye'de finansal okuryazarlık..
    29. Yürekleri ağza getiren kaza
    30. FNSS Savunma Sistemleri'ne 3..
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi