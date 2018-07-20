Instagram Facebook Twitter hesapları nereden kapatılıyor? Facebook Twitter Instagram hesabı silme ve dondurma

Sosyal medya ağlarının çeşitlenmesiyle birlikte arkadaşlarımızla aynı ortamı paylaşmak istemekteyiz. Hal böyle olunca pek çok sosyal medya üzerinde hesap açmışlığımız oluyor. Ancak bir zaman sonra o sosyal medyayı ya beğenmiyoruz ya da sıkıldığımızdan hesabı silmek, hesabı kapatmak istiyoruz. Peki Instagram hesabı silme nasıl yapılır? 2018 yılı Instagram hesap silme ve kalıcı olarak Instagram kapatma nasıl yapılır?

INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için: https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin. İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir. İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.

INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE INSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız. Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ

Eğer Facebook hesap silme işlemi yapmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz Facebook hesap silme linkine tıklayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak bundan önce, geri dönüşü olmayan hesap silme işlemi yerine, platformun size sunduğu alternatiflere göz atabilirsiniz. Örneğin hesap dondurma işlemi hem silmekten daha az uğraştırıcıdır hem de istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak telefon ya da bilgisayardan Facebook'a giriş yapın. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın. Ayarlar sekmesinde bulunan "Güvenlik" seçeneklerinin bulunduğu sekmeye tıklayın.

Açılan sayfada en alt bölümde "Hesabını Dondur" sekmesine tıklayın. Yine bir sayfa açılacak, buradan yine "Hesabını Dondur" seçeneğini işaretleyin. Son olarak Facebook hesabınızın şifresini girdikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu şekilde profili silmek yerine hesabınızı dondurduğunuz zaman kimse profilinize erişemeyecektir ve istediğiniz zaman tekrar hesabı aktif hale getirebilirsiniz.

TWİTTER HESABI KAPATMA VE SİLME NASIL OLUR?

Twitter hesabına kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapın.

Sağ üst bölgede bulunan ayarlar sekmesine tıklayın.

Hesap sekmesine tıklayın ve en alt bölgede bulunan bağlantıya ulaşın.

Hesabımı devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.