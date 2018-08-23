Instagram hesabı silme, Instagram hesabı kapatma Instagram hesabı dondurma nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaş sosyal medya hesabı açarak hesaplarından hem arkadaş çevresi edinmekte hem de çektikleri resimleri sosyal medya hesabından paylaşmakta. Resim paylaşmak için en çok kullanılan sosyal medya hesabı Instagram. Bazı kullanıcılar Instagram'dan sıkılıp Instagram hesabını ya donduruyor hesabı siliyor ya da hesabı donduruyor. Peki Instagram hesabı nasıl silinir? İşte adım adım Instagram hesabı kapatma yolları...

INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için: https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.





Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin. İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir. İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.

INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE INSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız. Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.