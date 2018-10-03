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Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim neden sağlanamıyor?

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da bağlantı sorunu oluştu. Sabah saatlerinde Instagram'a girmek isteyen çoğu kullanıcı "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaştı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:58
Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim neden sağlanamıyor?

Instagram'da sabah saatlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Son dönemim en popüler sosyal ağı Instagram'da kullanıcılar saat 10.00 itibariyle "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaştı. Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama gelmedi. Instagram'a erişim sorunu yaşayan bölgeler ise şöyle:

Instagram'a erişim sorunu

Instagram'da Türkiye'de özellikle İstanbul ve çevrelerinde erişim sorunu yaşanıyor.  Instagram'daki sorunun, başta Fransa olmak üzere, İspanya, Hollanda, Polonya'nın yanı sıra Amerika kıtasında New York, Brazilya'nın doğu bölgeleri ve Peru'nun batı kıyısında da sorunun yoğunlukla yaşanıyor.

Instagram nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:58
  1. İstanbul
  2. Instagram
  3. Instagram çöktü mü
  4. Instagram erişim sorunu

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