O ülkede İHA'lar teravih namazında cami bombaladı! 21 ölü!
Somali'de Mogadişu yönetimi güçlerinin dün gece saatlerinde teravih namazı kılındığı sırada bir camiye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Somali'de Mogadişu yönetimi güçlerinin dün gece saatlerinde teravih namazı kılındığı sırada bir camiye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Somali'de başkent Mogadişu'ya yaklaşık 30 kilometre mesafede yeni bir katliam gerçekleştirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Mogadişu yönetimine bağlı güçler, Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Afgoye yerleşimi yakınlarındaki Bakdad (Bağdat) köyüne hava saldırısı düzenledi.
Kaynakların aktardığına göre dün (18 Mart) akşam saatlerinde düzenlenen saldırı teravih namazının kılındığı bir camiyi hedef aldı.
Saldırının Türkiye tarafından Mogadişu yönetimine verilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
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Kaynaklar saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin fotoğrafları sosyal medyada servis edildi:
Mogadişu yönetimi ise yaptığı açıklamada bölgede "uluslararası ortaklarıyla birlikte" düzenlediği hava saldırılarında Eş Şebab mensuplarını hedef aldığını öne sürdü.
Mogadişu yönetimi, iddialarını destekleyecek herhangi bir görsel kanıt servis etmedi.
ABD, Türkiye, Katar ve Batılı ülkelerce desteklenen Mogadişu yönetimi güçlerinin Eş Şebab'ı hedef alan saldırılar düzenlediklerini iddia etmelerine rağmen sıklıkla sivil alanlarda katliamlar gerçekleştirdiği biliniyor.
Son saldırının da bölgede gerçekleşen Eş Şebab saldırıları üzerine sivillerden intikam alma amacıyla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.
Saldırının ardından açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı ise, doğrudan sivillerin hedef alındığını kaydetti.