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Aktüel İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! Tarihi için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi
Aktüel

İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! Tarihi için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-02 01:50:00 - 2024-03-02 01:53:10
İnsansız Deniz Aracı Yarışması paylaşımı! Tarihi için hazırlanıyor! Binlerce kişi tarafından merak edildi

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışmasına katılım için son başvuru tarihi 15 Mart 2024.

Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST bu yıl yepyeni bir yarışma daha sunuyor. İnsansız Deniz Aracı teknolojisi için çalışacak olan gençler verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştirecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen yarışma gençleri geleceğin teknolojilerinde öne geçiriyor.

Uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımını, analiz ve üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor. Yarışmaya katılan takımların en az 3 en fazla 15 kişiden oluşması isteniyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışmasına katılım için son başvuru tarihi 15 Mart 2024.

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