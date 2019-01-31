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İnsanlık yararına projeler TEKNOFEST'te yarışacak

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan "TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında, AFAD öncülüğünde "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" da düzenlenecek- Sağlık, eğitim, çevre, ulaşım ve afet yönetimi kategorileri bulunan yarışmada, "ilköğretim, ortaokul ve lise" ile "üniversite, mezun ve yetişkin" klasmanlarında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek- Yarışma, bireylerin, sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlıyor

31 Ocak 2019 Perşembe 09:48
İnsanlık yararına projeler TEKNOFEST'te yarışacak

ANKARA (AA) - "TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek.

AFAD'dan yapılan duyuruda, birincisi geçen yıl 20-23 Eylül'de düzenlenen "TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nin en önemli ayağını oluşturan teknoloji yarışmalarına başvuruların başladığı ve son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğu hatırlatıldı.

Duyuruya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalardan biri olan, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmasını amaçlayan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" bu yıl AFAD öncülüğünde düzenlenecek.

"TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabilecek. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da başvuru yapılabilecek.

Yarışma, sağlık, eğitim, çevre, ulaşım ve afet yönetimi kategorilerinden oluşuyor.

"İlköğretim, ortaokul ve lise" ile "üniversite, mezun ve yetişkin" klasmanlarında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara 10'ar bin, ikinci olan takımlara 5'er bin ve üçüncü olan takımlara 3'er bin lira ödül verilecek.

Yarışma kapsamında, teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri alanlara ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak, teknolojileri özgün ve milli kaynaklarla hayata geçirmek temel esas olacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:48
  1. afad
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  3. İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması
  4. TEKNOFEST
  5. TEKNOFEST İstanbul Havacılık
  6. Uzay ve Teknoloji Festivali

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