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İnsanlık teröre karşı barışta birleşti

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından farklı milletlerden insanlar teröre karşı barıştan yana oldukları mesajını verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:44
İnsanlık teröre karşı barışta birleşti

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından farklı milletlerden insanlar, teröre karşı barıştan yana oldukları mesajını verdi.

Ülkenin Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin katledildiği terör saldırılarına tüm dünyadan tepki ve kınamalar geldi.

Avusturya, İngiltere, Türkiye, Hollanda, Pakistan, Ürdün ve ABD gibi çok sayıda ülkede on binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Yeni Zelanda'da Christchurch'te saldırının yapıldığı camilerin önüne gelen halk, aralıklarla yağan yağmura rağmen caminin bulunduğu sokakta oluşturulan anma noktasından ayrılmayarak hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı, dua etti.

Ülkenin ünlü Müslüman Rugby oyuncusu Sonny Bill Williams da terör saldırısına tepki gösterdiği videoda gözyaşlarını zor tuttu. Williams, "Sevdiklerinize dua ediyorum, inşallah Christchurch'te yaşamını yitirenler cennete gidecektir. Yaşanan bu olaydan ötürü çok ama çok üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Cuma namazına gelen Müslümanları Yahudi ve Hristiyanlar karşıladı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ABD'nin Manhattan kentinde bir caminin önünde cuma namazına gelen Müslümanları, Yahudi ve Hristiyanlar karşıladı. Ellerinde, "Sizin için dua ediyoruz", İbranice "merhaba" anlamına gelen "Selam, Şalom", "Yahudiler iki yüzlülüğe karşı" yazılı pankartlar taşıyan Amerikalılar, terörizmin her türlüsüne karşı oldukları mesajını verdi.

Kanada'da da Yeni Zelanda'daki katliamı kınamak için bir araya gelen topluluk, Müslümanlar camide namaz kılarken caminin etrafında çember oluşturarak onlara koruma sağladı.

Hollanda'da yaşayan Yeni Zelandalı bir genç, terör saldırısının ardından gözyaşları içerisinde elinde çiçeklerle camiye gelerek üzüntüsünü paylaşmak istediğini dile getirdi. Genç, "Yeni Zelanda'daki insanlar için birkaç çiçek aldım ve ne yapacağımı bilemiyorum. Ancak o insanlar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum." dedi. Gencin konuşurken ağlamaya başlaması üzerine camideki Müslümanlar gence sarılarak acısını paylaştı.

İngiltere'nin Manchester kentinde, cami önüne gelerek saatlerce burada bekleyen bir İngiliz vatandaşı, "Sen benim dostumsun. Sen dua ederken ben arkanı kollayacağım." yazılı pankart taşıdı. BBC Radio Manchester'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, kısa sürede dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi tarafından etkileşim aldı.

Öte yandan, İngiltere'nin Sunderland kentindeki bir caminin önüne gelen bir diğer İngiliz vatandaşı, "Ben Hristiyan Stanos. Müslümanların tamamına yönelik her türlü ırkçılık ve şiddete karşıyım." yazılı pankart taşıyarak Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'e yumurta atarak protesto eden genç Will Collony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların terörist olmadığını ve terörizmin dini olmadığını ifade etti.

Anning'i yumurtayla protesto eden genç Collony'nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:44
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