"İnsanlık tarihinde yeni bir döneme giriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, dünya konjonktürünü analiz ederek insanlık tarihinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, 2018 yılında dünyada ve Türkiye'de yaşanan zorluklara rağmen doğru öngörüler ve önlemler sayesinde Koç Topluluğu'nun iyi performans gösterdiğini, Topluluk bünyesindeki tüm şirketlerin nakit seviyesi ve likidite konusunda güçlü olduğunu kaydetti.

Bizden Haberler Dergisi'nde Koç Topluluğu'nun 32. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'na katılan Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'nun konuşmasına yer verildi.



Çakıroğlu, dünya ve Türkiye'deki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Koç Topluluğu'nun 2018 yılındaki performansı ve 2019 hedeflerine değindi.

Geçen yıl Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2018’in zor geçeceği, belirsizliğin süreceği ve küresel ekonomide dalgalanma yaşanacağı yönündeki bazı tahminlerini anımsatan Çakıroğlu, Topluluğa dair 2018 planları yapılırken, bu öngörüler baz alınarak gerekli önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Böylelikle 2018 yılında dünyada ve Türkiye’deki zorluklara rağmen Koç Topluluğu'nun büyük bir olumsuzluk ile karşılaşmadığını belirten Çakıroğlu, "Tam tersine hedeflerimizi tutturduk, hatta aştık." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında Koç Topluluğu’nun dirençli durmasını sağlayan unsurların başında dengeli portföy yapısının geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm şirketlerimizin nakit seviyesi ve likidite konusunda iyi durumda olduklarını söyleyebilirim. Nakdimiz, yeni kredi kullanmasak bile, önümüzdeki iki yıllık finansal yükümlülüklerimizi karşılamaya yeterli durumda. Koç Holding özelinde baktığımızda, güçlü likidite pozisyonumuzu koruyoruz. Gerek şirketler gerekse Topluluk bazında döviz pozisyonu riskimiz yok. Gelirlerimizin yarısı, döviz cinsinden ya da dövize bağlı fiyatlandırmadan oluşuyor. Dolayısıyla yurt içi pazarın daralması ya da kur dalgalanmalarına karşı daha dayanıklıyız."









- "2019'da kredi imkânları az, maliyeti ise daha yüksek olacak"





Levent Çakıroğlu, dünyada finansal açıdan en büyük riskin yüksek borçluluk olduğunu, bu durumun kırılganlığı arttırdığını vurguladı. Faizlerin yükseldiğini, büyümenin yavaşladığını belirten Çakıroğlu, "Bunun gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı şu; 2019’da kredi imkanları daha az, maliyeti ise daha yüksek olacak." yorumunu yaptı.

Çin’de iç talebin yavaşladığını, giderek büyüyen "gölge bankacılığın" hızlı yükselişi nedeniyle hükümetin bu alandaki regülasyonları sıkılaştırdığını, bunun da ülkedeki büyümenin daha da yavaşlamasına yol açabileceğini aktaran Çakıroğlu, Çin’e ihracat yapan diğer ülkelerin de büyümesinin yavaşlayabileceğini vurguladı.

Çakıroğlu, Avrupa ülkelerinin de bu kapsamda etkilenebileceğini belirterek, Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler, Fransa’daki gelişmeler ve İtalya’daki olası bir borç krizini Avrupa’nın büyümesini olumsuz etkileyecek bazı diğer gelişmeler olarak sıraladı.









- "Teknolojiye, insan kaynağımıza ve inovasyona yönelik yatırıma devam edeceğiz"





Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Türkiye'nin de en büyük sorununun yüksek borçluluk olduğuna işaret ederek, kamu borcu makul seviyede olsa da şirketlerin borcunun çok yüksek olduğunu vurguladı.

Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye’de her şey normal seyrinde olsa, bu refinansman rahatlıkla yapılabilir. Daha önce benzer büyüklükteki borçlar çevrildi. Ancak kredi imkanlarının daraldığı ve faizlerin yükseldiği dönemde bu durum şirketler için önemli bir zorluk oluşturuyor. 2019 yılını mümkün olduğu kadar pazar payımız ve karlılığımız zarar görmeden, bilanço ve nakit akışımızı güçlü tutacak şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, sizlerle birlikte yurt dışı yatırım ve iş geliştirme gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Ayrıca, uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, insan kaynağımıza, inovasyona ve işlerimize yatırıma devam edeceğiz."

İlk etapta 5 şirkette hayata geçirilen "sıfır bazlı bütçeleme" yöntemine değinen Çakıroğlu, bu yaklaşımın kaynak yönetiminin son derece kritik olduğu bir dönemde, bu ihtiyaca cevap verecek yenilikçi bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Çakıroğlu, "Her ne kadar tanımında 'bütçeleme' ifadesi geçse de bu yaklaşım sadece bütçe ya da finans alanlarıyla kısıtlı değil. Şirketin tüm operasyonlarını kapsayan; işimize, süreçlere ve kaynak dağılımına taze bir zihinle bakmamızı sağlayacak bir kültürel değişimi ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır bazlı bütçelemenin; kaynakların, stratejilerin doğrultusunda en verimli şekilde tahsisini içeren bir anlayış olduğunu belirten Çakıroğlu, ana hedefin masraf yapısının, en rekabetçi hale gelecek şekilde, sürekli olarak sorgulanmasını artık bir "iş yapış şekli" haline getirmek ve "Bu kaynağı nereye aktarırsam en çok verimi alırım" zihniyetini yaygınlaştırmak olduğunu aktardı.







- "Dijital dönüşüm bir şirket için bile zor hedef"





Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu bünyesindeki şirketlerin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarında en önemli stratejik önceliklerinden biri olan Dijital Dönüşüm Programı'nın, dijital teknolojinin getirdiği fırsatların en iyi şekilde değerlendirilip tehditlerin bertaraf edilmesi amacını taşıdığını kaydetti.

Dijital dönüşümün bir şirket için bile zor bir hedef olduğunu aktaran Çakıroğlu, "Buna rağmen biz bu programı Topluluk genelinde uygulama iddiasıyla yola çıktık. Bunu yaparken aynı zamanda topluluk sinerjisini değerlendirmeyi de hedefledik. Bu yolculukta veri analitiğinden yapay zekaya, nesnelerin internetinden blockchain’e, müşteri deneyiminden Sanayi 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Çakıroğlu, kültürel dönüşümün en önemli boyutunun insan olduğunu belirterek, "Bu sebeple konuyu bütünsel bir yaklaşımla; iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Bu alanda da önemli mesafeler katettik. Pek çok yenilikçi ve özgün uygulamayı sizlerle birlikte hayata geçirdik." ifadelerini kulandı.







- "Çevik çalışma anlayışını yaygınlaştıracağız"





Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde üst düzey yöneticileri belirlerken, farklı şirket veya fonksiyon tecrübesine sahip olma kriterinin daha fazla göz önünde bulundurulacağı bilgisini paylaştı.

Kültürel dönüşümü destekleyecek diğer bir konunun ise organizasyon yapılarının ve yönetim şeklinin çağın gerektirdiği hızı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi olduğunu kaydeden Çakıroğlu, dünyada önce büyük teknoloji şirketlerinin, sonrasında da diğer büyük şirketlerin uygulamaya başladığı çevik çalışma anlayışının giderek yaygınlaştığını kaydetti.

Kültürel dönüşümü destekleyecek en önemli araçlardan birinin Topluluk genelinde kullanılacak iletişim platformu olduğunu aktaran Çakıroğlu, bu nedenle "yeni nesil iletişim ve etkileşim platformu" Koçhub’ı hayata geçirdiklerini belirtti.

Çakıroğlu, "Bu yeni mecramızla, topluluğumuz içindeki iletişimi artırmayı, iş birliği kültürümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.









- "Gelecek bizimle değişecek"





Geleceğin dünyasında lider kalmak için dijitalleşmenin tüm şirketler için kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirten Çakıroğlu, "Bu dönüşümün ne denli önemli olduğunun farkında olan Koç Topluluğu, bugüne dek 25 şirket ve 25 dijital dönüşüm lideri ile ortak bir vizyon doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bugüne dek 350’den fazla çalıştay, onlarca etkinlik, heyecan verici sonuçlar ile 300’den fazla dijital projeyi hayata geçiren Topluluk, bu çalışmalarla başlattığı Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm projesini sürdürmeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.