0553 313 94 23

İnsanlık Ödülleri sahiplerini buldu

İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘İnsanlık Ödülleri’ sahiplerini buldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
İnsanlık Ödülleri sahiplerini buldu

İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘İnsanlık Ödülleri’ sahiplerini buldu. Törende ödülleri, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencileri ile Tebessüm Kahvesinin down sendromlu çalışanları takdim etti.



İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘İnsanlık Ödülleri’nin verildiği ödül töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Törende; şarkıcı Haluk Levent, Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok’un yanı sıra Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun ve birçok gazeteci, yazar, televizyon sunucusu ve politikacıya ‘İyi ki iyilik var’ ödülleri verilirken, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencileri ile Tebessüm Kahvesinin down sendromlu çalışanları ödülleri sahiplerine takdim etti. Programda ayrıca şarkıcı Ebru Yaman konser verdi.



"İyilikler artıkça karanlıkların azalacağını düşünüyoruz"


Etkinlikte açıklamalarda bulunan İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, törende yaptığı açıklamada, sadece iyilik haberlerinin yapıldığı derginin ödül törenini düzenlediklerini belirterek, "Çok büyük bir katılım gerçekleşti. Sanat camiasından ve medya camiasından çok sayıda insanlar katıldı. İyilikler artıkça karanlıkların azalacağını düşünüyoruz. Dergimizde sadece iyilik haberlerini paylaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu tarz haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Amacımız kötülüklerin yok olması ve iyiliklerin arttığı bir dünya için elimizden gelen tüm imkanlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmektir" şeklinde konuştu.



"Bu ödülü Haluk Levent olarak değil, AHBAP Derneği Başkanı olarak alıyorum"


Törene katılan şarkıcı Haluk Levent, aslında bu ödülü Haluk Levent olarak değil, AHBAP Derneği Başkanı olarak aldığını söyleyerek, "Dernek olarak 3’üncü yılımıza girdik. Bu sürede 30 bin ailenin yaşamlarına dokunduk. Sadece onlara dokunmakla kalmadık. Yakılan ormanları, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte hareket ederek, yeşillendirdik. Bir daha oraya çivi dahi çakılmaması için ön ayak olduk. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığıyla beraber çalışıp, SMA ilaçlarının Türkiye’ye gelmesinde ön ayak olduk" diye konuştu.



"İki kavrama çok önem vermeye çalışıyorum; ilki iyilik, diğeri de insanlıktır"


Törene katılan bir diğer isim Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da hayatında iki kavrama çok önem vermeye çalıştığını ifade ederek, "İlki iyilik, diğeri de insanlıktır. Bu iki kavramın başat aktörü olduğu bu gecede, böyle bir ödülü almaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
    1. Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
    2. 3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı
    3. Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı..
    4. Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet..
    5. Minik öğrencilerden resim sergisi
    6. Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama..
    7. Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın..
    8. El emekleri sergilendi
    9. Eyyübiye’de haşereyle mücadele..
    10. Valinin yanında durup, drift yaptı!
    11. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    12. Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp..
    13. Günün ilk yarısında şehir..
    14. Asansör hırsızları yakalandı
    15. Borsada günün ilk yarısı (2)
    16. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
    17. Borsada günün ilk yarısı (1)
    18. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
    19. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    22. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    23. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    24. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    25. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    26. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    27. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    28. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    29. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    30. Bodrum’da dilenci operasyonu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu