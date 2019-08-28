İnsanlık moda olsa bu sene

Gürhan Gürses

Yeni bir tip çıktı ortaya ülkemde: Cep telefonlu hissizler! Vicdansızlar!

Şefkatsizler! Yanlarında can çekişen biri olsa kılını kıpırdatmazlar!

Açlıktan ölmek üzere olan Afrikalı çocuğu ve onun başında ölmesini bekleyen akbaba fotoğrafını düşünün. O fotoğrafı çekmek mi önemli yoksa açlıktan ölmek üzere olan çocuğu kurtarmak mı?

Biri bizi çekiyor: Acımızı, ağrımızı, gözyaşımızı, feryadımızı... Kanıyor vicdanımız, köreliyor kalbimiz. İnsanlığımız çekiliyor ruhumuzdan. Sahi biz böyle değildik!

Öldüğümüzü göre göre bizleri cep telefonuyla çekiyorlar. Boğulduğumuzu, yaralandığımızı, yandığımızı, kanadığımızı, kırıldığımızı bile bile... Bundan yararlanıyorlar. Leş yiyicilere teşbih ediyorum bunları hata olmaz sanırım.

Elde cep telefonu... Tacizi görüyor müdahale etmiyor cep telefonuyla kayda devam ediyor. Bir nevi izliyor. Tacizi engellemek tacizi seyretmekten daha kolay aslında.

Elde cep telefonu... Adam kazada yaralanmış, yüzü gözü kan içinde. Acıdan inim inim inliyor lakin bizimkiler onları hiç alakadar etmiyormuş gibi kayda devam ediyor. Adam ölecek ama bu o kadar da önemli değil onlar için.

Hislerinizi mi aldırdınız tüylerinizi aldırdığınız gibi? İnsanlığınızı mı tıraşladınız yüreğinizden? Gözleriniz kör mü zulme? Aklınız nasıl bir izahta bulunuyor?

Bıçaklanmış boğazından kadın, can çekişiyor ve ölmek istemiyorum diye haykırıyor. Saniyeler önemli yaşamda kalabilmesi için... Oysa onun ölümünü çekip taşa dönen kalpleriyle hiçbir şey olmamış gibi yaşayanlara şaşırıyorum.

Elde cep telefonu... İnsanlığımız cepte... Gözlerimiz uzaklarda... Kalbimiz rafta... Olur olmaz her şeyi çekiyoruz. Kavgayı, küfrü, yanlışı...

Yaralamayı, öldürmeyi...

Adam tabancasını tutmuş çocuğun başına. Adamın eli tetikte, buna müdahale etmesi gerekenin eli de deklanşörde. O vuracak çocuğu, bu çekecek vurulma anını. Sahi ne fark var vuranla seyreden arasında?

Yardıma ihtiyacı olanı çekiyoruz yardım etmiyoruz. Seviyoruz diyoruz ama sevdiğimizi kalbe nakşetmiyoruz. Saygı duyuyoruz diyoruz ama bunu akla monte etmiyoruz. Önce insan diyoruz ama bu hep sözde kalıyor.

Çekin! Can çıkana kadar! Her şey ters yüz olana değin! Kalmasın ruhunuzda insanlık namına bir şey!

Kalmasın yaşama hakkı!