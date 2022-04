İnsanlık İslam'a muhtaç!

Ramazan’da dirilmek nasıl mümkün olur? Ramazan, bir Müslümanın hayatında neler ifade etmeli?

- Ben eğitimci olduğum için Ramazan’a eğitim gözüyle bakıyorum. Ramazan eğitim ayı. Eğitmek için geliyor. Nedir bu eğitim? Şu et, kemik ve sinir olan vücudumuzu geriye çekmek, ruhu ve kalbi öne çıkarmak. Asıl manevi yanımızı ön tarafa çıkarmak.

Oruç bizi meleklere benzetiyor. Gündüz boyunca yemiyorsun, içmiyorsun lakin meleklerin bir özelliği de sürekli iyilik yapmaları. Hiç kötülük yapmamaları. Allah’a kullukta örnek olmaya devam etmeleri. “Melek gibi” kavramını boşuna kullanmıyoruz.

Eğitim ayı geldi. Oruç bizi rafine bir insan haline getiriyor. Yani, iyilik konusunda eğitiyor. Bedenin geriye çekildiği ruhun öne çıktığı bir dünya da melekleşince insanın kalp gözü açılıyor. Bakıyor etrafa yoksulu görüyor, açı görüyor. Ama hepsinden önce atladığımız bir konu var. Ben daha az söyleneni söyleyeyim. Rabbim, insana kendisini gösteriyor.

İnsan kendisini görmediği zaman başına neler geliyor?

- İnsan kendisini görmediği zaman şöhret, sanat hepsi başına bela oluyor. Kendini göreceksin. Bir yanım et, sinir, kemik, sonlu, sınırlı bir kulum ben. Aletle bile göremeyeceğimiz kadar küçük bir virüs bütün dünyayı alt üst etti. Yunus Emre söylemiş, bir sinek bir kartalı salladı vurdu yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Bunu bize ilahiyatta fantezi şiir diye anlattılar. Meğer gerçekmiş. Bir sinek, değil kanadı kadar yer işgal etmeyecek kadar küçük bir virüs dünyayı salladı vurdu yere. Tefekkür etmek gerek.

Oruç bize şükrü de hatırlatıyor. Neden çokça şükür etmeliyiz?

- Kıymeti bilinmeyen nimet alınıyor. Kur’an’da gayet açık “şükredersiniz nimeti arttırırım”. Peki ya bunun aksi nedir? Beğenmezseniz, -küfran-ı nimet diyorlar ya- nimeti görmezseniz, şikayet ederseniz, nimet azalır. Şikayeti arttırırsanız nimet ortadan kaybolur.

Biz içimize dönersek, kendimizi görürsek sorun çözülür. Keseme kasama, gençliğime, şanıma güveniyordum hiçbir şey değilmiş. Sonunda, var olan bir olan mal sahibi mülk sahibi Allah’mış. Ben emanetçi bile değilmişim. Ne kadar iğreti duruyormuşum şu sağlam bildiğim dünyada. Bunları tefekkür ederek kendimize gelmeyi, özümüze dönmeyi ve kendimizi tanımayı sağlar oruç.

“Ramazan bize kendimizi tanıtıyor"

Oruç eğitimi bize başka neler kazandırıyor?

- Oruç tutuyoruz ya, açın halinden anlıyoruz. Bu sonuncu faydası. Serin havada bile iftarda hemen suya sarılıyoruz. Acizsin insan oğlu! Gururu bırak, gurur şeytanın işi.

Ramazandan alacağımız bu, bize kendimizi tanıtıyor. Bak Allah iki gün üst üste iftarsız sahursuz emretseydi ne olacaktı? Halimiz perişandı şu yarım günlük açlığa dayanamıyoruz. Özetle, eğitimci gözüyle Ramazan-ı Şerif başkalarından önce kendimizi tanıtıyor. Kendimizi tanıyınca sınırlarımızı biliyoruz. Mehmed Akif diyor ki, bir insan bu hayatta mutlu ve başarılı olmak için iki şeyi bilmeli:

1. Haddini, 2. Hesabını “Oruçtan, namazdan güzel ahlak çıkmadıysa hepsi boşa gitti"

Oruç eğitiminden geçen ve bu eğitimi hakkıyla veren kişilerin halinde nasıl değişiklikler olur?

- Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Nice oruç tutan vardır ki, onlara sadece açlık ve susuzluk kaldı.” Eğitimden bir şey alamadılar. Nice namaz kılan vardır ki sadece yorgunluk kaldı. O namazın verdiği güzelliklerden alamadılar. Ne diyor Kur’an-ı Kerim, o namaz sizi fahşadan “fahşa ki bütün kötülükleri kapsıyor” alıkoyar, buyuruyor. Bir hanımefendi, beyefendi olamadıysan “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” buyuran peygambere kulak vermemişsindir. Oruçtan, namazdan güzel ahlak çıkmadıysa hepsi boşa gitti.

Günümüz Müslümanları olarak şekilden öze nasıl geçebiliriz?

- İçini boşalttık bazı değerlerimizin. Rahmetli Necip Fazıl, bu tür Müslümanlara marka Müslümanları derdi. Benim çocukluğumdan bir yakınım araba meraklısı zaten Maraş’ta arabası olan az, o kendi fukara haliyle öğrenmiş, parçaları birleştirmiş. İteleme kakalama giden bir otomobili vardı. Bir tane de Mercedes amblemi koymuş. Markaya bakarsan dünyanın en iyi arabası ama arkasının hiç alakası yok.

Markaya bakarsan Allah’ın kulu, Resulün ümmeti bu Kur’an ahlakıyla yaşayan bir insan. Lakin içi boş. Resim var ama içi boş. Dolayısıyla hepimiz gelmeye kendimize mecburuz.

“Bütün insanlık örneğini kaybetmiş"

İnsanlık bir arayış içerisinde. Aslında aradıkları İslam değil mi? İnsanlık İslam’a muhtaç diyebilir miyiz?

- İnsanlık İslam’a muhtaç, garip bir şey olacak ama Müslümanlar da İslam’a muhtaç. İslam zaten Allah’a teslim olmak ve iyi insan olmak manasında. Bugün bütün insanlık örneğini kaybetmiş. Örnek de peygamberimizden başka kalmadı. Emin olun. Örneksiz bir dünya şu an da başıboş. Affedersiniz, serseri mayın gibi nerede patlayacak nereye çarpacak belli değil. Hatta derler ki, insan öyle firavunlaşır, nemrutlaşır ki sigarasını yakmak için şehri ateşe verir.

Bir yön bir güzel ahlak istikameti bulmak anlamında Müslümanlar da bütün dünya insanlık da İslam’a muhtaç, yeniden keşfedip o güzellikleri yaşamaya muhtaç.

Bize has güzel değerleri kaybetmemizin sebebi nedir?

- İslamiyet kitaplı bir din. İlk emri de oku diye başlayan bir kitap. Biz kitaptan koptuk. Kulaktan dolma bilgilerle işi götürmeye çalışıyoruz. Kitap okunmayı bekliyor. Fakat siz ümidi kesmişsiniz. Güzel kılıflar saygı makamında yükseklere aşmışsınız. Peygamber deyince bir salavat getiriyorsunuz işi bitiriyorsunuz. Bunlar hayat. Bunların içini açmanız lazım. Ama ne yazık ki okumayı sevmeyen bir milletin elinde bu din. Yazık oluyor.

“Bilgisizlikten dolayı alimi cahili ayıramıyoruz"

Bu cahillik ortamında insanlar din adına konuşan herkesi hoca zannederek yanlış yola sapmaz mı?

- Neden böyle oluyor? Okumuyoruz. Aslını kaybediyoruz. Gördüklerimizi kaydediyoruz. Maalesef, bizim toplumda da bir tane doğru söyleyen varsa on tane yanlış söyleyen var. At izi it izine karıştı meşhur tabirle. Bugün bende sakalımı uzatsam bir cübbe giysem, bir şehre veya köye gitsem, bir ermiş bir derviş gibi karşılanırım hemen. Bilgisizlikten dolayı alimi cahili ayıramıyoruz. Bundan dolayı çabuk dejenere oluyoruz.

Müslümanları olumsuz manada etkileyen dünyevileşme hakkında ne dersiniz?

- Sevgili Peygamberimiz 1500 sene önce söylemiş. Diyor ki: “Sizin imanın tadını tattıktan sonra dönüp tekrar inançsız olacağınızı kâfirleşeceğinizi hiç düşünmem, korkmuyorum o konuda. Ama bir şeyden korkuyorum, bu imanla birlikte dünyanın o cazip yüzü sizi peşinden çeker, sürükler.”

Şimdi, sevgili peygamberimizin korktuğu oldu. Çoğumuz maalesef dünyevileştik, hepimiz paragöz, hepimiz biraz şan, şöhret peşinden koşar olduk.

Kanaat ehli bir toplumdan tüketim çılgını bir toplum olmamızın sebebi nedir? Ne oldu da artık bazı şeyler yetmiyor?

- Meşru olan yasal olan yetmeyince yasal olmayana doğru yöneliş başlıyor. Uyuşturucular, çılgınca eğlenceler şunlar bunlar geliyor. Çünkü büyükler diyorlar ki: “Dünya zevkleri ve keyifleri helal dairesinde sınırlı olmalı. Ama siz sınır tanımaz kırmızı çizgileri aşarsanız deniz suyu gibidir içtikçe susuzluğunuz artar. Susuzluğu gidermez.”

Şimdi, susuz insanlar dünyasındayız gönül itibariyle. Çılgınlaşıyorlar daha ötesine daha ötesine, bala konan sinek gibi götüremeyeceği çanakta kendini kaybediyor yapışıp ölümüne sebep oluyor. Ama asıl inançsız ölen insan için dua etmemiz lazım. Onların hali perişan. Dünyevi bir şey kabul etmiyorlar ahiret ebedi sonsuz sınırsız hayatı kaybetmek felaketine uğruyorlar. En büyük felaket bu. Allah hepimizi korusun.

Eğitimin merkezine sevgiyi koyacaksın

Eğitime dair sorunlarımız olduğu malum.

Eğitimin merkezine neyi yerleştirmeliyiz?

- Milli eğitimin değişik kademelerinde İstanbul İl milli eğitim müdür yardımcılığından Berlin’de eğitim ataşeliğine kadar eğitimin her kademesinde görevlerim oldu. 35 bin civarında öğrencim var. Eğitimci-yazar sıfatıyla yaşadım başka bir sıfatım da olmadı bu sıfatı çok sevdim. Bendenizin eğitimci olarak geliştirdiğim 40 yıldır peşinde koştuğum sevgi merkezli eğitim metodu var. Eğitimin merkezine öğretmeni, öğrenciyi, Amerikan sistemini koyduk olmadı. Eğitimin merkezine sevgiyi koyacaksın. Sevgide samimiyet şart. Biraz sevgi biraz sevgisizlik olmuyor. Yüreğin ortasından sevgiyi koyacaksın. Sevgiden dağ, taş, kurt, kuş, sokaktaki köpek anlıyor. Çünkü Allah hepsini sevgisinden sevgisiyle yaratmış. İnsanoğluna sevgi dolu, güzel bir gönül vermiş. Mümkünü yok. O yüzden Ben ümitsiz vaka görmem. “Toplumun dibe vurmuşu, adam olmaz” gibi lafları hiç duymak istemem hele bir öğretmenden. Bunu söyleyen öğretmene, öğretmen olamamış derim. Öğretmen dediğin kişi en dibe vurmuş vatandaştan bile tutacak bir yan bulur onu ayağa kaldırır.

Sevgi merkezli eğitimde ümitsizlik yok mu diyorsunuz?

Sevgi merkezli eğitimde de bozuk bir çocuk, kötü bir ailenin evladı, bütün bozuklukları say ama Allah’ın yarattığı ve insan sıfatını layık gördüğü birisi o. Mutlaka bir açık kapı vardır. Eğitimci dediğin adam o açık kapıyı görür. Oradan girer ve O’nu yavaş yavaş uyandırır.

Eğitimi sadece öğretmenin omuzlarına bırakmak ne kadar doğru?

Bakkalından, hamalından, esnafından, sanatçısına kadar hepimiz eğitime ciddi anlamda katkı verirsek eğitim o zaman kurtulur. Yoksa sadece öğretmenlerin üstüne bırakırsak eğitim yerle yeksan olur bir şey kurtaramayız.