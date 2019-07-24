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’İnsanlık İçin İnovasyon’ konferansı Gaziantep’te yapıldı

Geçmişi 2006 yılına dayanan, kapsamlı bir toplumsal kalkınma tecrübesine sahip örgütler ile grupları bir araya getiren ve özellikle Suriye meselesine yoğunlaşan WATAN Derneği, 7.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
’İnsanlık İçin İnovasyon’ konferansı Gaziantep’te yapıldı

Geçmişi 2006 yılına dayanan, kapsamlı bir toplumsal kalkınma tecrübesine sahip örgütler ile grupları bir araya getiren ve özellikle Suriye meselesine yoğunlaşan WATAN Derneği, 7.Yıllık Konferansı’nı Gaziantep’te yaptı.


WATAN Derneği tarafından düzenlenen ve resmi olarak Norveç Yardım Ajansı (NORWAC) tarafından desteklenen 7. Yıllık Konferans’ta ’İnsanlık için İnovasyon’ konusu ele alındı. Birleşmiş Milletler Şiddet ve Cinsel Sömürü Programına Karşı Koruma (PSEA) altın sponsorluğunda yapılan konferansa Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.


Gaziantep’te bir otelde yapılan konferansa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, WATAN Genel Direktörü Maaz Al-Sıbaai, Norveç Yardım Ajansı Bölgesel Ortaklık Direktörü Belal Aljabi ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.


Konferansta Suriye krizine yönelik stratejik insani müdahaleler ile şu anki ve yakın gelecekteki ihtiyaçları karşılamaya yönelik adımlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.


Konferansta açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülke genelinde uygulanan sistemi kendi belediyemizde de uygulamaya koyduk. Bu amaçla da Türkiye’de bir ilk olarak da Ekonomik Gelişim, AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığını kurduk. Bizim WATAN Derneği ile beraber her türlü yardıma ve inovasyona açık bir çalışma içerisinde olacağımızı deklare etmek istiyorum" dedi.


Programda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise "İnovasyon çok önemli bir şey. Ancak bu inovasyonu yaparken de önce insanların ruhlarındaki ve kalplerindeki inovasyonu geliştirmemiz lazım. Dünyada kaybolmuş olan vicdanı, ahlakı ve erdemi tekrar yeniden yeşertmemiz lazım. Bunu yapacağız ki herkes eşit paylaşıma tabi olsun ve dünya huzura kavuşsun" diye konuştu.


Konferansta WATAN Genel Direktörü Maaz Al-Sıbaai ile Norveç Yardım Ajansı Bölgesel Ortaklık Direktörü Belal Aljabi de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından panel şeklinde devam eden konferans genel değerlendirmelerle son buldu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
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