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Ellerini ayaklarını bağlayarak dövdü! Çığlıkları duyanlar koştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dün gece komşuları G.K.'nin yardım çığlığını duyanlar yardıma koştu. G.K.'nin evine gittiklerinde ise karşılaştıkları manzara insanlık dışıydı. Elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde dayak yiyen G.K. hastanede tedavi altına alınırken, cani kocası A.K. tutuklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:22
Ellerini ayaklarını bağlayarak dövdü! Çığlıkları duyanlar koştu

Olay, Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. G.K.'nin yardım çığlıklarını duyan komşuları, kadının evine gittiklerinde G.K.'yi elleri ve ayakları bağlanmış ve darp edilmiş halde buldu.

Komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İfadesinde anlattı

G.K. verdiği ifadesinde, eşi A.K.'nin çıkan tartışma sonrası ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini darp ettiğini söyledi.

Tutuklandı

Polis, G.K.'nin ifadesi sonrası A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:22
  1. Sarıyer Mahallesi
  2. kadın
  3. Karabağlar

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