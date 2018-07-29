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İnsanlık dersi: Hesabındaki parayı öğrenince...

İzmir'de yaşayan Kemalpaşalı bir genç, yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek, adeta insanlık dersi verdi.

29 Temmuz 2018 Pazar 23:20
İnsanlık dersi: Hesabındaki parayı öğrenince...

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüzleri güldüren ve "insanlık ölmemiş" dedirten bir olay yaşandı.

OĞLUNUN AMELİYAT PARASI

Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira havale yapıldı. Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı.

’Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı’ dedi. Ben de ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda durumun gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim." diye konuştu. Öte yandan konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 23:20
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