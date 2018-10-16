“İnsanlığın 'Nizam ve Merhamet Medeniyeti' ile buluşmasını sağlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte konuştu:

“İnşallah, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği gibi gönüllü fikir ve kültür kuruluşlarımızın çalışmaları ve çabaları ile önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile buluşmasını sağlarız”

Büyükelçi Abzal Saparbekulı’nın ve Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu’nun ev sahipliği yaptığı törene ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

“ÖNÜMÜZDEKİ ASRI TÜRK ASRI, EN GÜR SEDASINI İSE İSLAM’IN SEDASI YAPARIZ”

Programda bir konuşma yapan Yalçın Topçu günümüzde yüksek demokrasilerin kaliteli STK’ların varlığı ve çokluğu ile ölçüldüğünü belirterek “yakın tarihimizde bu gibi sivil toplum kuruluşlarının müstesna hizmetleri gurur sayfalarına kaydedilmiştir. İnşallah, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği gibi gönüllü fikir ve kültür kuruluşlarımızın çalışmaları ve çabaları ile önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile buluşmasını sağlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“İLAHİ KADERİN, TARİHİ BİR MİSYONUNUN PARÇASI OLDUĞUMUZA İNANIYORUM”

Topçu Konuşmasına şöyle devam etti:

“Büyük medeniyetindeki gücün farkında bir anlayışla yürüyen, Türk-İslam Dünyasının Aksakal’ı, çağdaş Kazakistan’ın kurucusu Bilge Lideri Sayın Nursultan Nazarbayev’in üstün liderliği sayesinde Kazakistan artık Türk-İslam âleminin gururu olmuş; bölgesinin ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Bizleri; Kazak, Kırgız, Tatar, Türkmen, Özbek, yani Türkleri, Tanrı Dağı’ndan Adriyatik sınırlarına kadar getiren bir ilahi kaderin, tarihi bir misyonunun parçası olduğumuza inanıyorum.”

“BİZLER AYNI MİLLETİN FERTLERİYİZ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise iki devlet ve haklarının yakınlıklarına vurgu yaparak “bizler aynı milletin insanlarıyız, fertleriyiz. Birbirimizi dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte iki ülkenin liderlerinin arasındaki sıcaklık ve samimiyet çok daha artarak devam edecektir” diye konuştu.

“KAZAKİSTAN, KARDEŞ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDİR”

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekulı yükselen Kazakistan-Türkiye ilişkilerine vurgu yaparak "Kazakistan, kardeş Türkiye ile kültürel ve manevi ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir. Zaten geçmiş ayda Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in Türkiye ziyareti çerçevesinde kültür alanında önemli bir anlaşmaya imza atılmıştır. Bu kültürel faaliyetleri bağımsız olan birlik ve derneklerle yürütmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev’in üzerinde durduğu Milli Uyanış projesiyle milli değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, milli bilincimizi oluşturacağız" diye konuştu.

“KAZAK MEDENİYETİNİN YAŞATILMASI TÜM TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise derneğin amaçlarına değinerek "iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da geliştirerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için katkıda bulunacağız. Turan elinin en bariz ve en geniş bozkırlarının mirasçısı olan Kazak medeniyetinin güçlü bir şekilde yaşatılması tüm Türk dünyasının geleceğinde önemli bir yer ve anlam ifade etmektedir " diye konuştu.

Etkinlik “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Haritalarla Türkistan ve Osmanlı Devlet Arşivlerinde Türk- Kazak İlişkileri” sergisi ile devam etti. Ayrıca programda Kazak türkülerinden ve Kazak milli elbiselerinden seçkiler sunuldu.