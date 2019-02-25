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İnsanlığın düşmanı İsrail güçleri 10 Filistinliyi hukuksuz gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
İnsanlığın düşmanı İsrail güçleri 10 Filistinliyi hukuksuz gözaltına aldı

 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Adnan'ı da Batı Şeria'daki evine baskın yaparak gözaltına aldığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
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