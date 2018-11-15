İnsanlığın dertleriyle dertlenip çözüm üretmeliyiz

‘İnsanlığın en çok insanlığa ihtiyacı var’ diyen eğitimci yazar Ahmet Maraşlı, dünyadan kötülüklerin hükmünün kalkması, iyilik ve güzelliklerin hâkim olması için, “insan” kelimesinin içini hakkıyla dolduracak, insanlığın gönlünü ve yüzünü güldürecek, pırlantalar pırlantası nesillerin ve onların öncülerinin bir an önce yetiştirilmesi lâzım olduğunu söyledi. ‘İnsanlığın her şeyden daha çok, acilen buna ihtiyacı var’ diyen Maraşlı, gazetemize dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Zekâ, yetenek ve beceriler hangi ruhta birleşmeli?

Tarihin en büyük ve güzel medeniyeti olan İslâm medeniyetinin mensuplarına yakışan, dünyanın rekabet edemeyeceği gençler yetiştirmek olmalı. Bu medeniyet, Mehmet’i Fatih, Sinan’ı Koca Mimar Sinan, Rabia’yı Rabiatü’l-Adeviye Hazretleri yapmış. Elbette onların benzerlerini ve daha büyüklerini yetiştirecek güce sahibiz.

Eğitimin dinamiğinde hızlı ve kalıcı çözüm var mıdır?

Önceliği, “yeniden inşa için yangında ilk kurtarılacaklar” anlayışıyla bir ya da birkaç sene sonrasının gençleri olacak çocuklara vermek zorundayız. Öğrenciyi güçlendirerek yükünün hafifleşmesini sağlamak gerekiyor. Her bir çocuğu bir yandan, özgün, seçilmiş teknik, metod ve yaklaşımlarla -görünenin arkasındaki âtıl potansiyeli açıp hareketlendirerek- zekâdan dehaya götürürken; diğer yandan, insanî, ahlâkî ve manevî değerlerle dinamik anlamda, yani kabına sığmaz şekilde donatmak asli görevimiz olmalı. İşte o zaman kalıcı çözümlerin kapısını aralamış oluruz.

2023 eğitim vizyonu belgesinden eğitimciler hangi mesajı almalı?

MEB’in açıkladığı 2023 eğitim vizyonu belgesindeki detayların tam anlamı ile hayat bulması için her eğitimcinin insanlığın dertleriyle dertlenip çare üreten bir anlayışla hizmet vermesi gerekiyor. Yani eğitimci dert sahibi olmalı, bu medeniyetin ve insanlığın dertleriyle dertlenmeli. Eğitimci, statik değil, dinamik anlayış, yani sürekli üreten ve ürettiren anlayış içinde olmalıdır.

İnsanoğlu fikri yönden kendini nasıl geliştirmeli?

Bu noktada özgün düşünce tekniklerinin kullanılmasını öneriyorum. Eğer ısrarlı uygulama yaparsa, öğrenci kısa sürede -gelişme değil- olumlu anlamda patlama yaşar. İstediğim ve beklediğimin önemli bir boyutu bu. Önce kendisi şaşırsın, “N’oldu bana?!.” diye, sonra onu tanıyan herkes. Bunu yapmak o kadar zor olmadığı gibi çok kolay!.. Tek başına bazı derslerde ve daha başlangıçlarında bile bunun pek çok örneğini gördük.

Eğitimci, aile ve medyanın mükemmel bir insan yetiştirmedeki etkisi ne olmalı?

Eğitimci, aile ve medya, bu medeniyetin ruhuyla ruhlanır ve el ele, gönül gönüle verirse, sanılandan çok daha kısa zamanda ortaya harikalar çıkar. Eğitim uzun süreli bir iştir ama benim iddiam, 1 senede bile dünyayı şaşkına çevirecek güzellikler arz-ı endam etmeye başlar.

Düzenlenen kitap fuarları için düşünceleriniz neler?

Birbirlerinin taklidi değil, her bir fuarın yenilikler getirme anlayış ve gayretinde olması lâzım. Ve daha ilk kelimesi (“Oku!”) ile dünya medeniyetlerinin tarih çapında öncülüğünü yapan bir medeniyetin gücüne yakışır zenginlikte, dünyanın en iyi fuarlarının bizde yapılması lâzım. Meselâ, “Oku!” emrinin geldiği hafta, “Oku Haftası” olarak bin bir çeşit güzel okumalar ve etkinliklerle kutlanabilir. O hafta, İslâm dünyası ve dünya çapında fuar organizasyonları yapılabilir. Neler yapılabileceğiyle ilgili olarak söylenecek daha çok söz var.