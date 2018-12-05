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İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Şimdi de yapay et ürettiler

Dünyada yaşanan kargaşa ve kaosların arkasındaki karanlık el olan "siyonistler" yaratılışı da bozmaya çalışıyor. İnsanların ve gıdaların genetiğiyle oynayan sözde bilimsel araştırmalarda Yahudiler ve İsrail lobisi etkin rol oynuyor. Son olarak İsrailli bir gıda firması, yeni bir tür et alternatifi adı altında yapay olarak ürettiği et benzeri ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sözde bilimsel çalışma ile neyin amaçlandığı ise tam bir muamma.

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Şimdi de yapay et ürettiler

Canlıların ve gıdaların genetiğiyle oynayan sözde bilimsel çalışmalar yapan siyonist oluşumlar, fıtratı bozma çalışmalarına devam ediyor.

İsrailli gıda firması olan Jet Eat, yeni tür bir et alternatifi adı altında ‘piyasayı sarsmayı’ hedeflediğini açıkladı.

Gerçek etten ayırt edilemeyecek

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanan firma, 2020 yılında dokusu, hissi ve tadı ile gerçek hayvan etinden ayırt edilemeyecek kadar benzer bir bitki bazlı ürünü pazara sunacağını açıkladı.

Üzerinde çalışılmaya devam edilen ürün için firma 2018 yılının başından bu yana araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütüyor.

Ne amaçlanıyor?

Teknoloji haber sitesi NoCamels'a konuşan firma sahibi Eşar Ben Şitrit etin komplike yapısını taklit edebilecek seviyeye geldiklerini anlatarak şunları söyledi;

"Hayvan eti dört elementten oluşuyor: kas, yağ, myoglobin ve bağ dokusu. Üç boyutlu yazıcılar kullanarak tamamen doğal makzemelerden bu doku matriksini yaratabiliyoruz. Daha da iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Piyasaya çıktığında tüketicileri şaşırtacak bir ürün olacağını söyleyebilirim."

Avrupa fonluyor!

Deneyler için İsrail Teknion Teknoloji Enstitüsü'nün laboratuvarlarını kullanan Jet Eat, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen Gıda Girişim Zirvesinde finalist olarak seçilerek 70 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

GDO'nun zararları

İsrailli firmanın yapay et üretmesi akıllara son dönemlerdeki GDO’lu ürün tartışmalarını getirdi. Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen ve Türkiye’de de üretimi yasak olan GDO’lu ürünlerin insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu tespit edildi.

Bir canlının genetik özelliklerinin laboratuar ortamında değiştirilmesiyle elde edilen GDO (genetiği değiştirilmiş organizma)’lu besinler insan vücudunda tam parçalanamıyor. Alerjik hastalıkları olan kişiler üzerinde öldürücü etkileri olduğu gibi insanın hormonal sistemini de bozuyor.

Yapılan araştırmalar GDO kullanımının hem doğa hem de canlılar üzerinde ciddi hasarlar bıraktığını ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
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