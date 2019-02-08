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"İnsanların işin ehli olmasına önem vereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Bizle çalışan insanların işin ehli olmasına önem vereceğiz. Ehliyetsiz insana iş verirseniz hem sizin hem başkalarının başına bela olur"

08 Şubat 2019 Cuma 16:45
"İnsanların işin ehli olmasına önem vereceğiz"

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizle çalışan insanların işin ehli olmasına önem vereceğiz. Ehliyetsiz insana iş verirseniz hem sizin hem başkalarının başına bela olur." dedi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Karamollaoğlu, burada vatandaşlara hitap etti.

Karamollaoğlu, güzel hizmetleri hiçbir zaman göz ardı etmediklerini, hatırladıklarını ancak yanlışları da dile getirmekten çekinmediklerini vurguladı.

"Dost acı söyler." diyen Karamollaoğlu, "94 ruhuna geri döneceğiz' diyorlar. 94 ruhunu neden bıraktınız da geri dönme ihtiyacı duyuyorsunuz. Biz bu ruhu 50 yıldır taşıyoruz, yeni değil." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini anlatan Karamollaoğlu, kendilerinin hiçbir zaman IMF ile masaya oturmadığını belirtti.

Karamollaoğlu, ülkede IMF prensiplerinin uygulandığını savunarak, "IMF'nin prensiplerini uygulayıp IMF ile masaya oturmadan iş yapıyorlar. Herkeste sanıyor ki biz IMF'ye karşı tavır koyduk. Eğer IMF ile masaya otursak bunların uyguladığı politikanın aynısının uygulanmasını isterdi. Çiftçiye veremeyeceksiniz, memura vermeyeceksiniz, vergileri artıracaksın..." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerdeki politikalarına ilişkinde bilgiler veren Karamollaoğlu, halk için çalışacaklarını, milletin derdiyle dertleneceklerini, ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"İmarı rant meselesi haline dönüştürmeyeceğiz. Bizle çalışan insanların işin ehli olmasına önem vereceğiz. Ehliyetsiz insana iş verirseniz hem sizin hem başkalarının başına bela olur. Birisi yeni bir otobüs alsa bu otobüsü ehliyeti yeni alan oğluna mı verir yoksa arası iyi olmasa bile otobüsü en iyi kullanacak kişiye mi verir? Oğluna verirsen otobüs de gider, o otobüsün içindekiler de gider. Aslında mahalli idarelerde seçimini kaybetmek çok da önemli değil, genel idare için. Ama burada kaybederlerse millet, hizmeti, dürüstlüğü, yemeyen ve yedirmeyeni görecek. Bundan korkuyorlar. Allah'ın izniyle korkunun ecele faydası yok, korktukları başına gelecek. Korkanlar bile bilsin ki kendi haklarını da bu anlayış koruyup sahip çıkacaktır. Biz bir idareye öç almak için, birilerine afra tafra atmak için talip değiliz."

Konuşmaların ardından Karamollaoğlu, seçim bürosunun açılışını yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:45
  1. İncesu
  2. Temel Karamollaoğlu

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