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İnsanların fotoğraflarından karikatür bebekler yapıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Hazel Kara, eşinin mermer atölyesinde kağıt, kumaş ve plastikten karikatür bebekler üretiyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:25
İnsanların fotoğraflarından karikatür bebekler yapıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Hazel Kara, eşinin mermer atölyesinde kağıt, kumaş ve plastikten karikatür bebekler üretiyor.


36 yaşında ve 3 çocuk annesi Hazel Kara, çocukluğundan beri resim sanatına duyduğu ilgi neticesinde iki buçuk ay önce karikatür bebekler yapmaya başladı. Kağıt, kumaş, tül ve plastiklerden elde ettiği malzemeleri karikatür bebeklere dönüştüren Kara’nın ürünlerine Türkiye’nin her yerinden talep var.


Özellikle yeni evlenen çiftlerin fotoğraflarını göndererek kendi karikatürlerini istediklerini anlatan Hazel Kara, "Bana fotoğraflarını gönderiyorlar. Kıyafetlerini ve saçlarını benzetiyorum. Yüz kısmı ise zaten bildik karikatür çizgilerinden oluşuyor" dedi.


Çocukluğundan beri bu tarz işler yaptığını ifade eden Hazel Kara, "Atık materyalleri değerlendiriyorum. Kağıt, kumaş ve plastikleri yapıştırarak proje ödevleri yaptım. Resimleri alıp onları karikatürleştirdim. Bugün Türkiye’nin her yerine kargoyla ürün gönderiyorum. Çok beğeniyorlar. Sipariş edenler bunun anlamlı bir hediye olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:25
  1. fotoğraf
  2. sanat

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