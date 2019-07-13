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"İnsanların duygularıyla oynamayın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:-"Adalet reformu yapacağız diye yola çıkanlar o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar, ama getirmediler, en büyük adaletsizliğin altına imza attılar. İktidar sahiplerine seslenmek isterim, insanların duygularıyla oynamayın. 'Paket getireceğiz' dediler. Getirin paketi. Parlamento yerinde, çalışıyor"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:06
"İnsanların duygularıyla oynamayın"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet reformu paketine ilişkin, "Adalet reformu yapacağız diye yola çıkanlar o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar, ama getirmediler, en büyük adaletsizliğin altına imza attılar. İktidar sahiplerine seslenmek isterim, insanların duygularıyla oynamayın. 'Paket getireceğiz' dediler. Getirin paketi. Parlamento yerinde, çalışıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Adalet Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti. "Görüşlerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bizler bu güzel ülkede bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, mahkemelerin adil karar vermesi gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütleri liderleri ve başkanlarının hapiste olmaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun için de "adalet" dediklerini kaydetti.

Adalet yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, adalet taleplerinin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkede adaletsizlikler var. Eğer adaletsizlik olmasaydı 'adalet reformu' diye bir kavram gündeme gelmezdi. Demek ki adaletsizliğin olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyorlar. Ama bugün adalet reformu yapacağız diye yola çıkanlar en azından hapisteki gazetecileri kurtarmak için, 'haksız yere hapse girmesinler' demek için o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar, ama getirmediler. 'Adalet', 'adaleti sağlayacağız', 'adalette reform yapacağız' dediler. En büyük adaletsizliğin altına imza attılar. İktidar sahiplerine seslenmek isterim, insanların duygularıyla oynamayın. 'Paket getireceğiz' dediler. Getirin paketi. Parlamento yerinde, çalışıyor. Hangi gerekçelerle getirmediniz?"

Adalet yürüyüşü sonunda Maltepe'de yaptığı konuşmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gördünüz, Ankara'da yıkıldı, İstanbul'da yıkıldı, Mersin'de yıkıldı, Antalya'da yıkıldı, Adana'da yıkıldı. 40 yıldır, 50 yıldır alamadığımız pek çok belediye de yıkıldı. Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var." diye konuştu.

- "21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor"

Kılıçdaroğlu, son günlerde "af" söylentilerinin dillendirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishanelerinde on binlerce kişi yatıyor. Ama bunların içinde haksız, hukuksuz bir şekilde hapiste yatanlar var. Eren Erdem bunlardan birisidir, hapiste yatıyor. Siyasetçiler yatıyor. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle hapiste, sormamız gerekiyor. Başka bir partiden olabilir ama adalet sadece bizim için değil, insanlık için temel bir kavramdır. Düşüncelerin önüne set koymak, düşünceleri yasaklamak, yazarları çizerleri farklı düşünüyor diye hapse atmak, 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor. Biz saraydan yönetilmek istemiyoruz. Haksız, hukuksuz yönetilmek istemiyoruz."

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi yüceltmenin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayarak, "4. büyük devrime hazırlıklı olmalıyız. Birinci devrimimiz cumhuriyeti kurmaktı. İkinci büyük devrimimiz, çok partili hayata geçtik. Üçüncü büyük devrimimiz, bu ülkeye sosyal demokrasiyi getirdik. 4. devrime 82 milyon olarak hazırlanmak zorundayız. 4. devrim, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşması öncesinde parkta adalet yürüyüşü anısına yapılan ve "adalet" yazılı pankart taşıyan el şeklindeki anıtın açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:06
  1. CHP Genel Başkanı
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