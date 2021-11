'İnsanları varlıkları ve yaratanı sev'

Siz hiç Sevdasız insan gördünüz mü? Herkesin bir sevdası var. Kimi sevdiğine, kimi malına, kimi de Yaratana aşık. Her gönülde bir aslan yatar. Boş gönül yok. Bu olay insanın yaratılışından var. Her insan çocuklarını ailesini sever, onlara bakması, çalışması kadar tabii bir şey olamaz. Her insan çalışmalı, çalışmayı istekle Arzu’yla aşkla yapmalı. Helalinden kazanıp varlığı olmalı ve ailesini kimseye muhtaç etmemeli bunun için gayret göstermeli. İslam der ki hiç ölmeyecekmiş gibi çalış yarın ölecekmiş gibi ibadet et öteye hazırlan.

Çalışmak bedeni güçlendirir. Zihni ise, zihni çalışma güçlendirir. Öyleyse her halükarda çalışmak insan için gereklidir. Bir atasözümüz vardır. Çalışan demir ışıldar. Çalışmak da böyledir vücut organlarını çalıştırırsan, rahat eğilir- kalkarsın. Boynunu hareket ettirirsen boyun fıtığı olmasın. Belini hareket ettir, karın kaslarını hareket ettir fıtık olmasın. Ayaklarını hareket ettir yürümen kolaylaşır. (Hastanelerin kapısında yazar). Yürümek en güzel tedavidir, hele yaşlılar için. Yürümek sağlıklı olmak için vazgeçilmezdir.

Okumak yazmak beyin jimnastiğidir. Eli kalem tutanlar okuyanlar yazanlar kolay kolay akıl hastası olmazlar. Alzaymır onlara uğraması zordur.

İyi bir hayat yaşamak istiyorsan dürüst çalış helalinden kazan, oku beynini çok çalıştır ve İnançlı ol, huzurlu yaşa. İnançlı insan Dünyanın dertlerini dert edinmez, tevekkül eder, rahat eder. Huzur bulur. “Siz dünyanın yüklerini taşıyamazsınız. Öyleyse yüklerinizi dünyaya yükleyin, siz de üzerine binin o sizi taşır”. Siz rahat olursunuz. Derler ya ayağını sıcak tut başını serin yaşamak istiyorsan düşünme derin. Öyleyse güzel ve rahat bir ömür geçirmek istiyorsan tevekkül edeceğiz. Yani koşacağız koşturacağız ve sonuçta Allah’a havale edeceğiz. Huzurlu olacağız huzurlu yaşayacağız. Çok çalışacağız, hayatla çekişmeli değil barışık olacağız barışık yaşayacağız. Gerçek şu ki Ruhen güçlü olanlar, psikolojik güçlü olanlar rahat olanlardır, Ömürlerini daha güzel geçirirler. Muhakkak ki her organın bir ömrü vardır. Rahat olanlar bu değerleri ömürleri sonuna kadar korurlar kullanırlar. Bunlar akıl zeka hafıza, olduğu gibi vücut uzuvları da olabilir.

“Bütün yaşamın sonlu dünyada olduğunu sananlar ziyandadır. Onlara göre ömür dünya da bitmiştir”.

Dünyada ve öteki dünyada yaşam ümit edenler olanların ömürleri sonsuzdur. Çok yazık inanmayanlara, Allah’ın varlığı için bu kadar delil olduğu halde kabul etmeyenlere.

Maddenin ve teknolojinin varlığı insanları mutlu etmeye yetmiyor. Görüyoruz ki inkarı kendilerine yol haline getiren milletlerde, insanlar daha mutsuz ve daha umutsuz, cinayetler daha fazla, intiharlar daha çok, kavgalar daha fazla. Bu ülkelerde inanca, dine karşı bir direnç bir tıkanma var. Bu sebepten değerlerini kaybetmişler umutlarını kaybetmişler, geleceklerinden ümitlerini kesmişler bir hengame bir koşturma sıkıntı içinde yaşıyorlar.

Ne kadar kötü bu hengame ile ömürleri bitecek ve öte tarafa hazırlıksız gidecekler. Öte tarafa hazırlıksız gitmenin acısı çok büyük olur. Dünyada güzel yaşamak istiyorsan, insanları varlıkları ve YARATANI sev. Bu dünyan ve öteki dünyan daha güzel olacak şüphen olmasın. Bu tarafa güzel yaşamak, öte tarafa hazırlıklı daha güzel gitmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz.