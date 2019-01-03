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"İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalı"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalılar, bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte, başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum"- "Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Lideri Devlet Bey'in tasarrufunda ortak bir miting olabilir"

03 Ocak 2019 Perşembe 14:23
"İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalı"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalılar, bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte, başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum." dedi.

Özhaseki, parti genel merkezinde, ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla, başkent için tasarladıkları projelerin tanıtım programında, farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple uzun süreli saha çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkent için tasarladıkları projelerin yapı-inşa temelli projeler olmadığının altını çizen Özhaseki, "Bu projeler tamamen insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşili önceleyen, akıllı şehir konseptine uygun çağı yakalamış projeler. Biz bu projelere çok emek verdik." diye konuştu.

Özhaseki, şehirlerin yaşayan canlı organizmalar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehirlerde aynı insanlar gibi bakım istiyorlar. O şehirlere o ruhu verecek olan ve bakımı hakkıyla yapacak olanlar da belediye başkanları ve onun ekibidir. Günümüzde şehirler arasında müthiş bir rekabet var. Bu rekabet uluslararası düzeyde de kendi içinde de çok tatlı bir yarışla devam ediyor. Sizin orada kısıtlı kaynaklarla maksimum projeler ortaya koymanız lazım."

- Başkent için turizm vurgusu

Ankara'nın farklı turizm alanlarına ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Üzülerek söylüyorum, tüm dünya başkentleri içerisinde belki de turizm geliri en az olan başkentlerden birisi Ankara. Bütün çalışmalarımız da biz bunları düşünerek, hesap ederek ve üzerine titizlikle çalışarak projeler hazırladık." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Ankara için "ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık ve üniversite şehri" gibi birçok sıfatın kullanılabileceğini ve Ankara'yı bütün bu alanlarda bir numara yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalı"

İnsan odaklı belediyecilik yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalı, bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte, başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum. Bunu yapacak ekip inşallah bizleriz. Ben ve ilçe belediye başkanı adayı arkadaşlarımız bu projelere omuz verip bu işleri çözeceğiz."

Özhaseki, Ankara için tasarlanan ve "İşin özü, haseki sözü" sloganıyla tanıtılan 11 başlık altındaki projeleri, şöyle sıraladı: "Kültür - sanat - turizm, sosyal, çevre, çocuk şehri, yeşil, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, ulaşım, kentsel yenileme ve ilçe projeleri."

- Gazetecilerin sorularını cevapladı

Özhaseki, gazetecilerin "Sizin Kayserili olmanızı dezavantaj olarak nitelendireneler var." şeklindeki soruyu, şöyle yanıtladı:

"Özellikle CHP Lideri Kemal Bey dillendirdi. Çok garipsedim çünkü bu artık mikro milliyetçiliktir. Kimse ona 'niye Tunceli'den geldin kardeşim' diyor mu? 'Niye seni buradan tutup da İstanbul'a aday yaptılar' diyor mu? Eski belediye başkanlarımıza doğru bakarsanız herkesin doğduğu şehre atıfta bulunmak doğru mudur? Mustafa Bey Şarkışla'da doğmuş Sivaslı'dır. Karayalçın, ecdadı Rize'den çıkmış Samsun'a yerleşmiş ve sonra Ankara'ya gelmiş. Muhalefette iki ilçe belediyesi var. İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızın birinin doğum yeri zannedersem Tunceli, birinin doğum yeri ise Afyon. Hiç kimse doğacağı yeri kendisi belirlemiyor."

Muhalefet partisinin seçmeninden oy alma stratejisine ilişkin soruya ise Özhaseki, "Kimseyi ayırmadan, dışlamadan ötekileştirmeden herkese hizmet ederek, Kayseri'de yüzde 70 oranında rekor bir oyla iş başına geldim. Bu sadece kendi partimin oyu olsaydı buralara kadar çıkamazdım. Ben partimden başkasına oy vermem diyenler olacak onlara da saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

- "Al-ver pazarlığında değiliz"

Mehmet Özhaseki, Ankara'da MHP ile ortak miting yapılacak mı yönündeki soruyu, şöyle yanıtladı:

"Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla elbette Cumhur İttifakı fikrine sonuna kadar sadık kalıp işimize devam edeceğiz. Cumhur İttifakı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP liderinin çok ciddi duruşları vardır. Bu görüşmeleri yapan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, al ver pazarlığında değiliz. Başka partilerin yaptığı gibi 'şu üç ilçeyi bize bırak, beş tane il sizin olsun' gibi bir pazarlığı çok çirkin buluyorum. Biz kendi içimizde başka türlü prensipler dahilinde aramızdaki anlaşmayı sonuna kadar devam ettiriyoruz. Belki Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP lideri Devlet Bey'in tasarrufunda ortak bir miting olabilir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:23
  1. 31 mart 2019 yerel seçimleri
  2. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  3. cumhur ittifakı

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