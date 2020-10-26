İnsanlar tedbir almadığı için vakalar artıyor! En kötü günler daha gelmedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vakaların sadece İstanbul'da artmadığını, genel olarak bakıldığında Türkiye'nin her yerinde ve dünyada da arttığını söyledi. Özlü, "Peki neden artıyor? Çünkü yaz bitti, insanlar yazın açık havada, tatilde, yazlıkta, deniz kenarında, doğada, daha izole vakit geçiriyordu. Şimdi tekrar kentlere döndü ve kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Ofislerde, fabrikalarda, kapalı mekanlarda, toplu taşımada bir araya geliyorlar. Virüs kapalı ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor. Birinci etken bu. İkincisi ise insanların tedbir almaması. Maalesef herkes duyarlı olmadı. Bir de özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor. Bütün Avrupa'da da restoran ve kafelerle ilgili riskin çok yüksek olduğu ortaya çıktı" dedi.



Herkes risk altında



Prof. Dr. Tevfik Özlü, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de günde 70'in üzerinde insan ölüyor. Yani her gün 70 eve ateş düşüyor. En sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Herkes risk altında. Elbette çoğu zaman tedaviyle iyi sonuçlar alıyoruz ama genç de olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Korunmak ise herkesin yapabileceği kadar basit aslında. Maskeni tak, mesafeni koru, bir de kalabalıklara girme, yüzde 100'e yakın korunursunuz. Bu dönemde eş, dost, hısım, akraba, komşuların kapalı alanlarda bir araya gelmesi, mevlit, nişan, söz, sünnet çok tehlikeli, toplu taşımada mesafeyi korumak mümkün değil ama maskesiz birine müsamaha edilmemeli. Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok. Önümüzde daha ne olduğu belli değil. Tedbirlere daha çok uymamız lazım."