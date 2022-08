'İnsanlar Şükürsüz, Tatminsiz! Hasretlik, şikayet diz boyu'

Eskiden, bakkal yerine geçen çerçiciler vardı, iğneden ipliğe her şeyi satan. Sebze satan sebzeciler vardı. Yumurta karşılığı meyve satmışlığım var bu arada. Seyyar berberlerimiz vardı. Berber geldi berber diye bağırır, mahalle mahalle, sokak sokak gezerdi. Sakallı bir amcamız vardı. Genelde çocukları, ihtiyarları tıraş eder, Bulduğu ilk duvarın üstüne tezgahını açardı. Tıraş makinaları nedense saçımızı çeker acıtırdı. Fenni sünnetçiler vardı. İki kişi dolaşırlardı. İlkokula gidiyorum, yaz tatilinde arkadaşlarımla beraber oyun oynuyorum. Yıl 1967-68.. Annem seslendi; Oğlum, misafir geldi. Gel de ekmek al dedi. Koşarak eve gittim. İki tane yabancı amca gelmiş. Misafirlerin elini öp oğlum dediler. Öperken arka taraflarında açılmış sünnet malzemelerini görmüş, buz kesilmiş, korkmuştum. Adamlardan biri, arkadaş, dur senin ölçünü alalım sana pantolon dikeceğiz diye pantolonuma el atmaz mı?

Tabii kıyamet koptu. Rahmetli babamın da yardımı ile benim pantolonu çıkardılar. Babamın kucağına verdiler. Ben öyle bir direniyorum ki, babamın kerpeten gibi kollarından kurtulmak için küçük bedeninle öyle mücadele ediyorum ki, terin suyun içinde kalmıştım. O zamanlar uyuşturma falan yoktu haliyle. Kestiler. Diktiler. Babam ücretini verip gönderdi Fenni sünnetçileri. Annem havlu falan da hediye etti. Ne düğün var, ne salon var, ne davetiye var, ne müzik var, ne sünnet kıyafeti, ne hediye, ne takı var. Ne gelen var, ne giden. Çünkü gurbet eldeyiz.

Televizyon zaten yoktu, ama radyomuz vardı. Akşamları pür dikkat saat 22’de radyo tiyatrosu dinlerdik hep beraber. Hep beraber o saatin gelmesini dört gözle beklerdik. Öyle beşiğim, çocuk arabam falan da olmadı. Arabamız yoktu. Zaten, kimsenin de yoktu. Her yere, okula yürüyerek giderdik. Öyle kapının önünden alan servisimiz falan da yoktu. Aklım yetene kadar hiç doktora gittiğimi hatırlamam. Hastahane var mı onu da bilmem. Evimizin önüne pazar kurulurdu. Tüm köylüler yumurtalarını, tavuklarını, peynirlerini vb getirip satarlardı. O havayı, renkliliği teneffüs etmek çok hoşuma giderdi. Hâlâ da hoşuma gider köy pazarları. Çocukluğumuzun gözdesi gazoz ve simitti. Sarı beş kuruş, on kuruş, ortası delik 25 kuruşu görmüşlüğümüz var. 5 kuruşa simit alıp, 10 kuruşa satardık arkadaşımla. Sabah ezanında giderdik fırına. Öyle markalı ayakkabı, kıyafet giyme yoktu. Naylon ayakkabı, lastik ayakkabı giyerdik. Kimse kimseyi giydiğinden, yediğinden dolayı hor görmezdi. Arkadaşımın annesi yemeğe çağırdı. Beni de davet etti. Kuzine de pişmiş esmer bazlama ve yanında çay vardı. Demek ki peynir ve zeytinleri de yoktu. Çaya bandıra bandıra büyük bir iştahla yedik. Ne annesi utandı, ne ben garipsedim. Telefon kimsede yoktu. Telefon etmek gerekirse PTT’ye gidilir. Yazılırdık saatler sonrası çıkarsa çağrılırdın. Falan nolu kulübeye diye seslendirdi PTT memuru. Evet, o zaman hiçbir şeyimiz yoktu. Kimsenin yoktu. İnsanlar sadece karınlarını doyurmak için çalışırdı. Ama insanlık, komşuluk vardı, akrabalık vardı. Yardımlaşma, vefa vardı. Kimsenin parası yoktu ama herkes mutlu idi. Ama şimdi herkesin her şeyi var. İnsanlar refah içinde, lüks içinde yüzüyor, arabası olmayan ev yok. Hatta hanımlarına da almak moda oldu Her kişide bir telefon, son model. En pahalısından. Yediği yemeğin selfisini çekip, falan çatlasın tarzında atmak moda oldu. Aldığı son model araba ile selfi çekip sosyal medyaya atmak moda oldu. Ama insanlar yine mutsuz. Şükürsüz. Tatminsiz. Hasretlik, şikayet diz boyu. Ne kadar basit, sade bir hayatınız varsa o kadar mutlusun.