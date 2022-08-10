İnsanlar kaçıyor: Avrupa'da ölümcül kuraklık!

Mevsim normalleri üzerinde seyreden aşırı sıcaklar, koca bir kıtayı kuraklığa sürükledi. Avrupa Birliği ve birleşik krallık topraklarının yüzde 60’ı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Avrupa Kuraklık Gözlemevi son verilerini paylaştı. O verilere göre, Alaska ve Teksas’ın toplamından daha büyük bir alan tehdit altında.

Temmuz ayının ortalarından 10 günlük döneme dayanan verilere göre, arazilerin yüzde 45’inde toprakta nem eksikliği oluştu yüzde 15’iyise bitki örtüsünün baskı altında olduğu şiddetli uyarı seviyesinde. Rapora göre bu koşullar, kıtanın kayıtlara geçen en sıcak yazlardan birinde orman yangınlarının hızla yayılması ile oluştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın neden olduğu gıda krizinin ekstrem hava sıcaklıkları ile daha da kötüleştiğine dikkat çekildi. Fransa'da ise kuraklık, gözle görülür bir hal aldı. Loire Nehri'nin suları öyle çekildi ki nehir yürüyerek geçilebilir hale geldi.