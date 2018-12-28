0553 313 94 23

"İnsanlar artık PKK zulmü altında yaşamak istemiyor"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma:- "Bölge halkı bir an önce bu operasyonun başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü bölge halkına umut oldu. İnsanlar artık PKK'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar" - "Suriye Türkmenleri, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda en ön safta yer almak istiyor"

28 Aralık 2018 Cuma 11:03
"İnsanlar artık PKK zulmü altında yaşamak istemiyor"

HATAY (AA) - MEHMET TOKTAŞ - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Fırat’ın doğusuna yapılacak olası harekata tam destek vereceklerini belirterek, "Bölge halkı bir an önce bu operasyonun başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü bölge halkına umut oldu. İnsanlar artık PKK'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar." dedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin değişik yerlerindeki Türkmenlerin, gerek Münbiç gerekse Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir askeri harekata ellerinden gelen en büyük desteği vereceğini bildirdi.

Harekatla Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun hayalden ibaret olacağını belirten Cuma, "Bu operasyon Münbiç'le başlayıp, ümit ediyoruz Fırat'ın doğusuyla mutlak zafere erecektir. Bölge halkı bir an önce bu operasyonun başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü bölge halkına umut oldu. İnsanlar artık PKK'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar. Tıpkı 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatının yapıldığı bölgelerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız gibi özgürce yaşamak istiyorlar." diye konuştu.

ABD'nin yanlış ortak seçtiğini fark ederek çekildiğini, PYD ve benzer grupların bölgenin insanı olmadığını anlatan Cuma, şöyle devam etti:

"Bu bölgede bir terör koridoru planlanıyordu. Bu planın başında PKK terör örgütü gelirken buna en büyük desteği veren devlet ise şüphesiz ABD'ydi. Bu örgüt Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiği kadar, Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturuyor. Bu sebeple bu operasyon elzemdir. Bölgeden tecrit edilen insanların yeniden evlerine dönmeleri için bu operasyon bir an önce başlamalıdır. Suriye Türkmenleri, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonda en ön safta yer almak istiyor."

- "Tarihe altın harflerle yazıldı"

Cuma, Afrin'i özgürleştirmek için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın, tarihteki en temiz operasyon olduğunu anlattı.

Harekatın başarısına gölge düşürmek ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) lekelemek için bazı iftiralar atıldığını belirten Cuma, "Bölgedeki çeteler önceden planlanan oyunu sahneledi. Bunlar PYD ve Esed rejimi ile iş birliğinde olan kişilerdi. Nitekim bölgede bulunan Türk askeri müdahale ederek, bu oyunu bozdu. Yapılan operasyon tarihe altın harflerle yazıldı." ifadesini kullandı.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, ÖSO birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile önce Münbiç’i daha sonra ise Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için göreve hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:03
  1. Afrin
  2. Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat
  3. hatay yayladağı
  4. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı
    1. STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı
    2. "Yolsuzluk" suçlamasından Dışişleri..
    3. Yeni Malatyaspor zirveye yürüyor,..
    4. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma..
    5. Sadece ABD'de vardı! Erzurum'da da..
    6. YPG'den flaş açıklama! Münbiç'ten..
    7. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan..
    8. Kuveyt Türk karlı dağları aşan..
    9. Özel ve kamu okulları arasındaki iş..
    10. Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor
    11. Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4..
    12. "Herkes bu işe ruhunu, bedenini,..
    13. Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak..
    14. GRAFİKLİ - Siyasi partilerde aday..
    15. Bakan Pekcan "abur cubur reklam..
    16. Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması
    17. Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine..
    18. Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın..
    19. Sevkiyat sürüyor! Tekirdağ'dan çıktı,..
    20. Türkiye'den KDC'ye seyahat uyarısı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...