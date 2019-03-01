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"İnsanın Mutluluk Arayışı" semineri

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali kapsamında psikiyatrist, yazar Kemal Sayar'ın konuşmacı olduğu "İnsanın Mutluluk Arayışı" başlıklı seminer düzenlendi- Sayar:- "Modern insanın en temel problemlerinden birisi deniz suyuyla hararetini giderebileceği duygusudur. Özellikle kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda alışveriş yaparak, eşya biriktirerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Ancak bu büyük bir yanılgıdır"- "Mutluluk psikolojisine dair yapılan araştırmaların ortak noktasına baktığımızda vermeyi görürüz. Tebessüm etmek, sahip olduğundan paylaşmak, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek en mutlu edici davranışlardır insan için"

01 Mart 2019 Cuma 18:37
"İnsanın Mutluluk Arayışı" semineri

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali kapsamında psikiyatrist, yazar Kemal Sayar'ın konuşmacı olduğu "İnsanın Mutluluk Arayışı" başlıklı seminer düzenlendi.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki seminerde konuşan Kemal Sayar, insanın mutluluğuna giden yolda sosyal ilişkilerin çok önemli olduğunu belirterek, "İnsan insana şifadır. İnsan insana sığınaktır. Eskilerin dediği gibi 'insanın zehrini ancak insan alır." dedi.

Sayar, dostluk, arkadaşlık, sağlık, huzur ve imtinan duygusunun parayla elde edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Modern insanın en temel problemlerinden birisi deniz suyuyla hararetini giderebileceği duygusudur. Özellikle kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda alışveriş yaparak, eşya biriktirerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Ancak bu büyük bir yanılgıdır." ifadelerini kullandı.

Mutlu olabilmek için "yeter" diyebilmeyi öğrenmek gerektiğini vurgulayan Sayar, en zengin insanların "yeter" demeyi bilenler olduğunu söyledi.

Sayar, herkesin birbiriyle yarıştığı, başkalarına övünmek için yaşadığı hayatın yalnızca mutsuzluğa sebep olacağını dile getirerek, "Mutluluk psikolojisine dair yapılan araştırmaların ortak noktasına baktığımızda vermeyi görürüz. Tebessüm etmek, sahip olduğundan paylaşmak, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek en mutlu edici davranışlardır insan için." diye konuştu.

Hayatı sadece kendisi için, benlik duygusu için yaşayan insanların mutsuz olduğunu gözlemlediğini söyleyen Sayar, niçin yaşadığını bilenlerin ve anlamlı gayeler uğruna yaşadığını ifade edenlerin daha mutlu olduğunu belirtti.

Sayar, ekranlara ayrılan zamanın yüzde 10'unu bile sevdiklerimizin gözlerine bakmak için kullanmadığımıza dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cep telefonumuza, TV ve bilgisayar ekranlarına baktığımız zamanın 10'da birini sevdiklerimizin gözlerine bakarak geçirdiğimizde mutlu olmaya başlayacağız. Zamanı doğru kullanmayı bilen insanlar daha mutlu olurlar. Zamanın kendisini kovaladığı insanlardan değil, zamanı kovalayan insanlardan olmaya çalışmalıyız.

Birçok insan mutluluğu kahkahalarla gülmek ya da ağzı kulaklarında olmak olarak zannediyor. Oysa ki mutluluk, vicdanın rahat olması, huzurlu olmak ve başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabilmektir."

Sayar, seminerin ardından "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır" adlı kitabını hayranları için imzaladı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:37
  1. Avrasya Kitap Festivali
  2. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

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