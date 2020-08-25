Can sıkıntısı, yapacak bir şey olmamasının değil, uğrunda yaşanılacak bir şey olmamasının sonucudur. (Pat Mesiti)

İnsanın canı niye sıkılır? Can sıkıntısı ne demek? Kimlerin daha çok canı sıkılıyor diye baktığımızda sanki oyuna, eğlenceye kendini kaptırmış olup da oyun ve eğlencelerine herhangi bir engel çıktığında uflayıp püfleyerek canlarının sıkıldığını taşkın hareketlerinden hemen anlarsınız. İyi de hayat sadece oyun ve eğlence mi ki?

Herhangi bir hedefi, ideali, ilkesi ve düşüncesi olmayan tembellikten sersemleşmiş başıboş kişilerde bu can sıkıntısını fazlaca gözlemlemek mümkündür. Özgürlükleri elinden alınmış, tutuklu bulunan niceleri bile bu avare sınıf kadar can sıkıntısından bahsetmez. Üstelik ‘can sıkıntısı acıları çoğaltıp kadere isyan ettirmekten başka işe de yaramaz.’ (Dostoyevski)

Bu âleme nereden ve niçin geldiğini tam anlayamayanların ısrarla dillerinden düşürmedikleri bir teraneye dönüşen ‘can sıkıntısı’ anlaşılan gaflet içerisinde yaşayanların varlığıyla paralel bir şekilde devam edecektir. “Can sıkıntısı insanda en büyük belalardan, en doğrudan hissedilen cezalardan biridir. Hayattaki tek amaçları keselerini doldurmaktan ibaret olup kafalarının içini ölümüne boş bırakan bir sürü sefil yaratık da görürüz bunu. Sadece yaşamaya şükretmek yeterli olsaydı can sıkıntısı olmazdı ve zenginler can sıkıntısını aşmak için saldırır gibi telaşla yer değiştirmeye çalışmazlardı.” (Schopenhauer)

Ne kadar çok canı sıkılan var(mış)?

Evde, işte, okulda, dışarıda, mahallede, şehirde, ülkede, gurbette canı sıkılanlar, İşsizliğe, maddi sıkıntıya canı sıkılanların yanı sıra yaptığı işine, varlığına; maddi imkânlarına canı sıkılanlar, Özentiden, hasetten, kem gözlerinden ötürü canı sıkılanlar, Hastalıktan canı sıkılanlar ve sağlıklı olup daha fazla çılgınlık yapamadığından canı sıkılanlar,Hasılıkelam günümüzde şu ya da bu nedenle canı sıkılmayan insan herhalde yok gibidir. Oysa her türlü sıkıntının, mükâfatı sınırsız olan sabır gibi bir panzehri vardır. Sabrı kuşananlar bu anlamda her engeli aşabilir, zira sabır önündeki engelleri aşmak için çaba sarf etmek olduğundan zafere erişebilirler. Zira Yüce ‘Allah sabredenlerle beraberdir.’ (Bakara, 153)