0553 313 94 23

"İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı

Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin, Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nin "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında gazeteci adaylarına, "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı verdi

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
"İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı

ANKARA (AA) - Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan ve kurumda çalışanlara verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında, gazeteci adaylarına, "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı verdi.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayanlarla AA Konferans Salonu'nda bir araya gelen Kesgin, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin uluslararası boyutu hakkında bilgi verdi.

Dünyadaki bazı kriz bölgelerine Türkiye'deki insani yardım kuruluşları ve medya organlarının hemen intikal ettiğini belirten Kesgin, "Türkiye olarak, insani yardım çalışmaları noktasında dünyadaki diğer ülkeler arasında nevi şahsına münhasır bir pozisyondayız. Türkiye, son 2-3 yıldır maddi harcamalar noktasında dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunda. Ancak, bu harcama tutarındaki yüksekliğe bağlı olarak, gerek akademik araştırmalar gerekse araştırmacı gazeteciliğin çok yüksek seviyelerde olmadığın görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerde insani yardım çalışması yaptığını ifade eden Kesgin, "TİKA, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde yapılan çalışmalar, kriz şartlarının iyileşmesi için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kesgin, insani yardım yapan kurumların bulundukları ülkeyi çok iyi tanımaları gerektiğine işaret ederek, gerek insani yardım kuruluşlarının gerekse medya organlarında çalışanların gittikleri ülkede istatistiksel verileri aktarmak yerine, bölgedeki gelişmeleri araştırmaları ve bilmelerinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmacı gazetecilik ve veri tabanlı gazetecilik trendinin dünyada yükseldiğine dikkati çeken Kesgin, "Sadece sıcak haber takibi ve ilgili olaya dair istatistiklerin aktarılmasından ziyade, olayın detayına inen, insan hikayesine dokunan habercilik ciddi ilgi görüyor. Bu alanda çalışma yapan arkadaşların, gittikleri ülkeleri anlamaları, bu konudaki akademik eğitim programlarına katılmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
  1. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"
  2. Anadolu Ajansı Haber Akademisi
  3. Genç Yetenek Geliştirme Programı
  4. Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı
    1. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    2. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    3. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    4. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    5. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    6. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    7. Zabıtadan kurban denetimi
    8. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    9. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    10. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    11. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    12. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    13. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    14. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    15. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    16. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    17. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    18. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    19. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    20. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    21. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    22. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    23. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    24. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    25. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    26. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    27. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    28. Pakistan-Hindistan arası tren..
    29. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    30. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru