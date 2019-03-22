İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecek

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, anket çalışmaları neticesinde halkın istediği 53 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Gençlere özel projeleriyle dikkat çeken Köken, spor, teknoloji, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki planlarıyla vatandaştan takdir topluyor.

Cumhur İttifakı’nın deneyimli ismi AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, halkla bütünleşen şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Tüm hizmetlerde ve atacağımız her adımda halkımızın istekleri belirleyici olacak. Mimari, eğitim, ulaşım, sağlık dahil her konuda halkımızın görüşüne başvurarak en iyi hizmeti hayata geçireceğiz. Artık Eyüpsultan’da ortak akıl ve şeffaf yönetim hakim olacak” dedi. 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde yaptığı çalışmalarla bilinen ve Eyüpsultan halkı tarafından takdir edilen Deniz Köken, projelerinin insan odaklı olduğunu vurgulayarak çalışmalarının tamamında halkın sesine kulak vereceklerini belirtti.

YapılanAr-Geçalışmasıylahalkın istediği 53 proje hazırlandı

Yapılan anketlerle, araştırmalarla fizibilite raporları çıkarttıklarını bildiren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Ar-Ge çalışmalarımız ve detaylı araştırmalarımız sonucunda uzman ekibimizle birlikte toplam 53 proje hazırladık. Eyüpsultan’da sosyal belediyecilik anlayışını getireceğiz. Sorunları önem derecesine göre sıraladık ve bu sorunlara en uygun çözümleri ürettik. Genci ihtiyarı, yaşlısı genci, eğitimlisi eğitimsizi herkesi kapsayan projelerimizle geliyoruz” dedi.

İlçe nüfusunun yarısı 25 yaşın altında

Şimdiye kadar genç nüfusun göz ardı edildiğine dikkat çeken AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, şunları söyledi: “40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüpsultan Gençlik Kampı’nı hayata geçireceğiz. Ortak üretim ve öğrenme alanları inşa edeceğiz. Eyüpsultan Gençlik Kampı projemizle konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik alanını gençlerimizin hizmetine sunacağız.”

Eyüp Stadı Eyüpspor’un kullanımına açılacak

İlçede hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorunları sıralayan Deniz Köken, “Okul, spor salonu ve yeşil alan yetersizliği, otopark sorunu, sokak aralarının darlığı hemen çözeceğimiz sorunların başında yer alıyor. Çocuklarımız liseyi bitirmeden bir dalda lisans sahibi olsun, spor yapsınlar, bir enstrüman çalabilsinler. Gençlerimize bu ortamı sağlayacağız. Eyüp Stadı’nı yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandıracağız. Sahamız, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otoparka sahip olacak. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi de gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri donanıma sahip olacak” dedi.

Dijital bir çağda ihtiyaçlarındeğişim gösterdiğini ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 21. yüzyıl Eyüpsultanı’nda teknolojiyi ıskalamayacaklarının altını çizerek şu bilgiyi verdi: “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Boşa giden enerji, vatanımız için de birey için de kayıptır. Biz imkan sunup vatandaşımızın daha donanımlı hale gelmesini, inovasyonu, dijital gelişimi destekleyeceğiz. Bunun için Teknoloji Deneyimleme Merkezi açacağız. Bu merkezden sadece gençler değil, yediden yetmişe herkes faydalanacak.”