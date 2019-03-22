0553 313 94 23

İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecek

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, anket çalışmaları neticesinde halkın istediği 53 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 16:33
İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecek

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, anket çalışmaları neticesinde halkın istediği 53 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Gençlere özel projeleriyle dikkat çeken Köken, spor, teknoloji, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki planlarıyla vatandaştan takdir topluyor.


Cumhur İttifakı’nın deneyimli ismi AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, halkla bütünleşen şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Tüm hizmetlerde ve atacağımız her adımda halkımızın istekleri belirleyici olacak. Mimari, eğitim, ulaşım, sağlık dahil her konuda halkımızın görüşüne başvurarak en iyi hizmeti hayata geçireceğiz. Artık Eyüpsultan’da ortak akıl ve şeffaf yönetim hakim olacak” dedi. 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde yaptığı çalışmalarla bilinen ve Eyüpsultan halkı tarafından takdir edilen Deniz Köken, projelerinin insan odaklı olduğunu vurgulayarak çalışmalarının tamamında halkın sesine kulak vereceklerini belirtti.


YapılanAr-Geçalışmasıylahalkın istediği 53 proje hazırlandı


Yapılan anketlerle, araştırmalarla fizibilite raporları çıkarttıklarını bildiren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Ar-Ge çalışmalarımız ve detaylı araştırmalarımız sonucunda uzman ekibimizle birlikte toplam 53 proje hazırladık. Eyüpsultan’da sosyal belediyecilik anlayışını getireceğiz. Sorunları önem derecesine göre sıraladık ve bu sorunlara en uygun çözümleri ürettik. Genci ihtiyarı, yaşlısı genci, eğitimlisi eğitimsizi herkesi kapsayan projelerimizle geliyoruz” dedi.


İlçe nüfusunun yarısı 25 yaşın altında


Şimdiye kadar genç nüfusun göz ardı edildiğine dikkat çeken AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, şunları söyledi: “40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüpsultan Gençlik Kampı’nı hayata geçireceğiz. Ortak üretim ve öğrenme alanları inşa edeceğiz. Eyüpsultan Gençlik Kampı projemizle konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik alanını gençlerimizin hizmetine sunacağız.”


Eyüp Stadı Eyüpspor’un kullanımına açılacak


İlçede hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorunları sıralayan Deniz Köken, “Okul, spor salonu ve yeşil alan yetersizliği, otopark sorunu, sokak aralarının darlığı hemen çözeceğimiz sorunların başında yer alıyor. Çocuklarımız liseyi bitirmeden bir dalda lisans sahibi olsun, spor yapsınlar, bir enstrüman çalabilsinler. Gençlerimize bu ortamı sağlayacağız. Eyüp Stadı’nı yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandıracağız. Sahamız, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otoparka sahip olacak. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi de gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri donanıma sahip olacak” dedi.



Dijital bir çağda ihtiyaçlarındeğişim gösterdiğini ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 21. yüzyıl Eyüpsultanı’nda teknolojiyi ıskalamayacaklarının altını çizerek şu bilgiyi verdi: “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Boşa giden enerji, vatanımız için de birey için de kayıptır. Biz imkan sunup vatandaşımızın daha donanımlı hale gelmesini, inovasyonu, dijital gelişimi destekleyeceğiz. Bunun için Teknoloji Deneyimleme Merkezi açacağız. Bu merkezden sadece gençler değil, yediden yetmişe herkes faydalanacak.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:33
  1. doğa
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan huzurevi sakinlerini duygulandıran ziyaret
    1. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    2. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    3. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    4. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    5. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    6. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    7. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    8. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    9. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    10. Fransa'da Sarı Yelekliler için şok..
    11. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    12. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    13. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    14. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    15. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    16. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    17. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    18. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    19. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    20. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    21. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    22. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    23. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    24. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    25. AK Parti'nin Konya mitingi
    26. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    27. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    28. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    29. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    30. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev