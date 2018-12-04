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"İnsani diplomasi, Türk dış politikasının ayrılmaz bir veçhesi"

04 Aralık 2018 Salı 22:23
"İnsani diplomasi, Türk dış politikasının ayrılmaz bir veçhesi"

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, insani diplomasinin, Türkiye'nin dış politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Karagöz, Amman Büyükelçiliğinin kamu diplomasisi faaliyetleri çerçevesinde başkent Amman'daki Orta Doğu Üniversitesi'nde (MEU) "Türkiye’nin Bölgesel Perspektifi ve İnsani Diplomasisi" başlıklı bir konferans verdi.

Türk dış politikasının öncelikleri ve terörle mücadele çabalarına değinen Karagöz, sorumluluk sahibi bir küresel ortak olarak Türkiye'nin bir dizi uluslararası ve bölgesel platformda aktif rol oynadığına işaret etti.

Karagöz, Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarının 2017 yılında 8 milyar 142 milyon dolara ulaştığını, bu bağlamda Türkiye'nin dünya çapında en fazla insani yardım yapan ülke olduğuna işaret ederek, "İnsani diplomasi, Türk dış politikasının ayrılmaz bir veçhesi." dedi.

- Türkiye en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke

Türkiye'nin halihazırda 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunlar arasında 3,6 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Karagöz, "Türkiye, halihazırda dünyanın en fazla sığınmacıyı barındıran ülkesi. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 385 bini geçti. Türkiye, Suriyeli mülteciler için kendi kaynaklarından bugüne kadar 33 milyar dolar ayırdı." diye konuştu.

Karagöz konferansta ayrıca Türkiye'nin Suriye politikası, Kudüs'ün statüsü ve Filistin meselesi ile Irak ve İran'la ilişkilerine de değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye ve Ürdün'ün bölgesel meselelere yaklaşımı örtüşüyor. Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümden yana ve Haşimi Hanedanlığı'nın, Kudüs'teki kutsal mekanları koruma rolünü destekliyor."

Ürdün'ün önde gelen özel üniversitelerinden Orta Doğu, Türkiye'de 15 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalamıştı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:23
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  2. büyükelçi
  3. Karagöz
  4. Ürdün

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