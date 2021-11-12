Tövbe; günahlardan dönüş, bilmeden işlenen günahlardan dolayı vicdanın sızlaması.

İnsan denilen varlık, peygamber değildir. Peygamberlerin ismet sıfatları vardır. Yani günah işlememeleri. Peygamberler gerek peygamberliklerinden önce gerekse peygamberliklerinden sonra günahlarından korunmuşlardır. Bakınız birkaç örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.

Peygamberimiz daha çocukken günahlardan Allah tarafından korunmuştur. Halası peygamberimiz daha yedi sekiz yaşlarındayken bir bayram elinden tutar ve bana bak Muhammed! Bugüne kadar bizlerin tanrılarının karşısına bayramlarda gelip de tazimde bulunduğun yok. Bu bayramda gelip tanrılarımızın karşısında tazimde bulunacaksın ya da dayak yiyeceksin, der. Peygamberimiz ne kadar diretse de ne yapıp edip putların karşısından kaçamaz. Devamla Peygamberimiz halası ve kendisi bir bayramda putların karşısına geldiklerinde Peygamberimiz şöyle söyler; Bir benim gördüğüm başkasının görmediği bir varlık bana bir tokat atar oracıkta bayıldım. Bunun üzerine halası oğlum gerçekten sende bir haller var ve seni bir daha putların yanına getirmeyeceğim, der. Buradan anlıyoruz ki peygamberler gerek peygamberliklerinden önce ve gerekse peygamberliklerinden sonra günahlardan korunmuşlardır. Bir tane de peygamberlikten sonra örnek vereyim, Yusuf aleyhisselam. Annemiz Züleyha, Yusuf aleyhisselamdan murat ettiğinde Allah’ın rahmeti olmasaydı ikisi de zina edeceklerdi. Allah ikisini de zinaya düşmekten korudu.



İnsana iki yol gösterilmiştir. Hak ve batıl yolu. İnsan kendi iradesiyle bu yollardan birini seçer ve o yönde hayatını yaşar. Ya hak yolu seçer temiz bir hayat yaşar ya da pisliği seçer o yolda hayatını harcar. Allah iki yoldan birini seçmede iradeyi kişinin kendine bırakmıştır. Kişi güzeli seçtiğinde Allah hayır yaratır kişi çirkini seçtiğinde de Allah şerri yaratır. Yoksa Allah kimseye cebir yoluyla baskı yapmamaktadır ki kişi bu benim kaderimde var demesi geçerli olsun. Kişi kendi iradesiyle seçer Allah o doğrultuda yaratır. Konu bu kadar basit. Yani suçlu Allah değil kişinin kendisidir. Ülkem geneli hemcinslerim tövbeyi yanlış anladıklarından yani yaşlanınca tövbe ederiz şimdi istediğimizi işleyelim dediklerinden bunca ahlaksızlık tavan yapmış durumdadır. Fakat şu unutulmamalı ki kabul gören tövbe, Allah muhafaza nefsimize zulm ettiğimizde başkaca işlenmeden hemen Allah’a yakarmamız lazım gelmektedir. İşte kabul gören tövbe budur. Yoksa yaşlanınca tövbe ederim şimdi bu gençlik çağlarımda elim ayağım tutarken dünya nimetlerinden faydalanmalı da yaşlanınca tövbe ederim mantığı Kur’an ve sünnetin ifade ettiği tövbe değildir. Bu olsa olsa insanın kendini kandırmasıdır.