İnsan yüzlü kedi görenleri şoke etti!

Rusya’da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yüz ifadesine sahip olan 2 aylık kedi, görenleri hayrete düşürüyor. Rusya'daki ünü tüm dünyaya yayılan 2 aylık kedinin fotoğrafları, özellikle sosyal medyada viral olmuş durumda. 2 aylık kediyi görebilmek için farklı ülkelerden Rusya'ya gelenler bile var.