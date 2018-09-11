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"İnsan yiyen" kaplanla ilgili karar verildi

Hindistan'da 5 kişinin ölümüne sebep olan "insan yiyen" kaplanla ilgili Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 17:17
"İnsan yiyen" kaplanla ilgili karar verildi

Hindistan'da Yüksek Mahkeme "insanyiyen" lakabı verilen bir dişi kaplanın öldürülmesinin engellenmesi yönündeki temyiz başvurusunu reddetti.

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

BBC'nin haberine göre mahkeme, Maharaştra eyaletinde 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen kaplanın yakalanamaması halinde vurulmasına müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

Orman Müdürlüğü yetkilisi Pradip Rahurkar, yetkililerin öncelikle "T1" olarak bilinen kaplanın yakalanması ve sakinleştirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Rahurkar, "Bu konuda başarısız olunursa daha fazla can kaybının önüne geçmek için hayvana ateş edilmesi gerekecektir." dedi.

KAPLANIN EN SON YAVATMAL BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Yetkililer aynı zamanda, kaplanın iki yavrusunu ve aynı bölgede tespit edilen T2 adlı bir erkek kaplanı da sakinleştirmeye çalışacaklarını ifade etti.Yetkililer, kaplanın 5 kişiyi öldürdüğünü belirtiyor. Aktivistler ise söz konusu ölümlerden hayvanın sorumlu olup olmadığını sorguluyor ve yetkililerin hayvanı canlı yakalamak için "gerekli uzmanlığa" sahip olmadığını iddia ediyor.

HİNDİSTAN, DÜNYADAKİ KAPLANLARIN YÜZDE 60'INA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hızlı ormansızlaşma nedeniyle kaplanlar genellikle yaşam alanlarına yakın yerlerde yaşayan köylülere saldırıyor.

Maharaştra'da bir mahkeme, geçen yıl, aktivistlerin hayvanın sakinleştirilmesi ve başka bir yere taşınması konusundaki ısrarına rağmen 4 kişiyi öldürmekle sorumlu tutulan kaplanı ateş ederek öldürme kararını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:17
  1. Hindistan
  2. İnsan yiyen kaplan
  3. Maharaştra

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