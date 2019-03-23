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İnsan vücudunun doğal antibiyotiği ‘bal’

Kahramanmaraş’ta Yöresel Lezzetler Fuarı’nda ballar da görücüye çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
İnsan vücudunun doğal antibiyotiği ‘bal’

Kahramanmaraş’ta Yöresel Lezzetler Fuarı’nda ballar da görücüye çıktı. Bal satıcıları, balın vücuttaki hücreleri yenilediğini ve polenin antibiyotik ilacı gibi etkili olduğunu dile getirdi.


Kahramanmaraş’ta düzenlenen Yöresel Lezzetler Fuarı’nda bal satışı yapan Mehmet Özdemir, insanların sağlıkları için bal yemelerini önerdi. Müşterilerine balın faydasını anlatıp şikayetleri için geri bildirim yapmalarını isteyen Özdemir, şeker tozu ile hazırlanan balların zararlı olduğunu söyledi. Balın hücreleri yenilediğini de belirten Özdemir, “Malatya’nın Hekimhan ilçesinden getirdik, 1860 rakımdan getirdik bu balları. Bal vücuttaki hücreleri yenileyen bir ilaçtır. Geçmişte insanın vücudundaki yaraların iyi olması için bal sürerlerdi. Ama şimdi balı maalesef şeker tozu katarak bitirdiler. Yani yükseklik ne kadar fazla olursa balın aroması da o kadar güzel olur. Burada karakovan balını 110, petek 60, süzme balı ise 50 liradan satışını yapıyoruz” dedi.


Türkiye’nin 70 ilinden üreticilerin katıldığı fuarda Rize ve Erzincan gibi illerden bal getirip satışını yapan Yılmaz Özcan ise, “Polen antibiyotik etkisi vardır, bağışıklık sistemine, enfeksiyona ve çocuklara çok iyi gelir, gramı 20 liradır. Elimizde en pahalı Rize’nin deli balı vardır, 350 liradan satışını yapıyoruz kilogramını. Erzincan’ın karakovan balı var, 80 lira. Örneğin Rize’nin deli balı şeker hastalarına birebir iyi gelir ve azı iyi, fazlası şeker hastaları dışındakileri de etkiler” diye konuştu.


Bir aydır açık olan Yöresel Lezzetler Fuarı yarın sona eriyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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