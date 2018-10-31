İnsan ve Medeniyet Hareketi yeni faaliyet dönemine 'Bismillah' dedi!

İnsan ve Medeniyet Hareketi kendi medeniyet değerlerimizi ihya etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2018-2019 faaliyet dönemine başlarken kadrolarını motive etmek ve İMH teşkilatlanma bünyesinde görev alanlarla kenetlenmek için bir salon programı tertip etti. “Bismillah, hayat iman ve cihat, iyiliği emret kötülükten sakındır” mottolarının öne çıkarıldığı programa İMH’nin İstanbul ve Anadolu Teşkilatlarında görev alan kadrolar katıldı.

27 Ekim Cumartesi günü saat 19.35’te Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde yapılan program Abdulkadir ÖRNEK Hoca’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sunuculuğunu Seyfullah ŞENEL’in yaptığı programın açılış konuşmasını Mustafa KELEŞOĞLU Hoca yaptı. Mustafa KELEŞOĞLU konuşmasında iyiliği emretmenin ve kötülükten men etmenin bir Müslüman için zaruretinden bahsetti. Daha sonra sırayla İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZDEN ve İMH Teşkilatlanma Başkanı Muhammed Fesih KAYA kürsüye gelerek salondakilere hitap etti. Programda İMH İstanbul Koordinatörlüğü devir teslim töreninde Şaban KILIÇ İstanbul Koordinatörlüğü görevini Ammar Cengiz ŞENOL’a devretti, Şaban KILIÇ’a hediyesini Mehmet GÜNEY takdim etti. Ortaya koyduğu özverili çalışmalar nedeniyle İnsan Vakfı adına hediyesini Sinan AKTAŞ, Kemal ÖZDEN’den alırken, camiamız adına ilk eğitim kurumunu açması nedeniyle de İMH Antalya Yeryüzü Koleji adına Aydın BİLGİ ödülünü ErtuğurulTAŞLI’dan aldı. Merhum Erdem BEYAZIT’a ait Savaş Risalesi adlı şiirin dinletildiği program MalcolmX adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.