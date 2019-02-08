0553 313 94 23

İnsan ticaretini önlemeye yönelik kamu spotu

İçişleri Bakanlığınca, insan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırlandı

08 Şubat 2019 Cuma 19:39
İnsan ticaretini önlemeye yönelik kamu spotu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, insan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamu spotunda, dünyada her yıl milyonlarca kişinin kandırılarak kaçırıldığına dikkat çekildi.

İnsan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotunda, "Her yıl dünyada milyonlarca insan kandırılıyor, kaçırılıyor. Köle gibi çalışmaya, hırsızlığa, fuhşa, dinlenciliğe zorlanıyor. İnsan ticareti, insanlık suçudur. Türkiye'nin insan ticareti ile mücadelesine destek verin. Bu suça ortak olmayın." ifadesine yer verildi.

Televizyonlarda da yayımlanacak 45 saniyelik kamu spotu, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), Polis İmdat, Jandarma İmdat ve Sahil Güvenlik İhbar Hattı'nın telefon numaralarının bulunduğu görüntü ile sonlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:39
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. insan ticareti
  4. insan ticaretini önleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Premier Lig'de ayın hocası Solskjaer!
    1. İngiltere Premier Lig'de ayın hocası..
    2. İnsan ticaretini önlemeye yönelik kamu..
    3. Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli..
    4. GÜNCELLEME - İsrail askerleri biri..
    5. YÖK resmen duyurdu! 11 üniversiteye..
    6. Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır
    7. ING Bank'ın 2018'deki net karı 1..
    8. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    9. Haberi alan Ronaldo yıkıldı! Annesi..
    10. "Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için..
    11. Ali Koç, Kayseri'de üyelerle bir araya..
    12. Kahramanmaraş'ta iki otomobil..
    13. ABD'de bitkisel hayattaki kadının..
    14. Galatasaray, Trabzonspor maçı..
    15. Ünlü spor hekimi Bülent Zeren vefat etti
    16. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    17. Sanatçı Kekilli, Suriye'de sığınmacı..
    18. Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel..
    19. Lisa Vogl, belgesel çekerken Müslüman..
    20. Photosop değil gerçek! Böyle kedi..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları