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İnsan olan bunu yapmaz

Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
İnsan olan bunu yapmaz

 Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulundu.

Soner Bilgin ve Dilek Tunador, hayvan beslemek üzere geldikleri çöplükte işkence edilmiş, yakılmış kedi köpek cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Katledilen kedi ve köpeklerin cesetleri incelemenin ardından gömüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

- "Şok oldum"

Hayvansever Tunador, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplüğe geldiklerinde karşılaştıkları manzaranın şok edici olduğunu belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Bazılarının üzerinden hala duman çıkıyordu, hatta bir kedinin boğazını keserek yakmaya çalışmışlar. Şoktayız, bunu kim yapmış olabilir, nasıl yapabilir? Bu cani veya canilerin bulunması lazım. Çok üzgünüz. 1 kedi, 5 köpek yavrusu ve 2 de yeni öldürülmüş köpek var. Hemen jandarmayı aradık, gerekli incelemeyi yaptılar. Konunun takipçisi olacağız, belediye başkanımız da olaya el attı. O da çok üzüldü ve bulacaklarına söz verdi." diye konuştu.

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi de konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.- Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise olayla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

Bu tür olayların çok üzücü olduğunu anlatan Bilgin, "İlimiz ve ülke genelinde hayvanlara karşı insan vicdanı ile bağdaşmayan, insanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından yapılan bu şiddet ve zalimliği kınıyorum. İnece beldemizdeki bu müessif olay ile ilgili tüm birimlerimize gerekli talimatlar verilmiştir." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
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