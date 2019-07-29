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İnsan kafası bulunan barajda aramalar yeniden başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
İnsan kafası bulunan barajda aramalar yeniden başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Bulunan parçaların iki hafta önce kaybolan alzaymır hastası Remzi Çitil’e ait olduğu tahmin ediliyor.Sabahın ilk saatleriyle birlikte arama kurtarma ekipleri yeniden bölgede arama yapmaya başladı.


Sarıpınar Mahallesi’nde oturan alzaymır hastası Remzi Çitil (78), geçtiğimiz 14 Temmuz’da evden çıktı. Çitil’den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyuncadevam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı. Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy barajına yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış kafa bulundu. Çoban durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa kime ait Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Bölgede bulunan kafanın ardından ekipler bölgede tekrar arama çalışmalarına başladı. Ekipler ormanlık alanda alzaymır hastası Remzi Çitil’in diğer parçalarını bulmak için her yeri didik arıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
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