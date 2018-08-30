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İnsan kaçakçısından pes dedirten savunma: Tatile götürüyordum

Gelin arabası süsü verdiği lüks minibüsü ile Afgan ve Pakistanlı 11 göçmeni taşıyan aracın insan kaçakçısının ifadesi ortaya çıktı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:10
İnsan kaçakçısından pes dedirten savunma: Tatile götürüyordum

Jandarma ekipleri, dün Burdur-Antalya kara yolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri esnasında konvoysuz bir gelin aracından şüphelenip durdurmuştu.

Ekipler, lüks aracın içerisinden 3'ü Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği tespit ettikleri Filistin uyruklu kişiyi yakalamış, araçta yapılan aramada da, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulmuştu. Olay sonrası göçmenler Antalya İl Göç İdaresine gönderilirken, Filistinli sürücü A.İ.M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. 

"BEN SÜSLEMEDİM"
Organizatörlük yaptığı düşünülen Filistinli sürücü A.İ.M., hakim karşısına çıktı. Sürücü A.İ.M., ifadesinde otomobili Antalya’da tatil yapmak için kiraladığını, taşıdığı Afgan ve Pakistanlı şahısları tanımadığını öne sürerek, "Aracı tatil için kiralamıştım. Bir arkadaşım 'Antalya'ya tatile gidecek tanıdıklarım var. Götürür müsün?' şeklinde sordu. Kabul ettim. Tatile gittiklerini düşünüyordum. İyilik için yaptım. Araç aldığımda süslüydü. Ben süslemedim" dediği öğrenildi. 

Filistinli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:10
  1. Burdur
  2. Antalya İl Göç İdaresi
  3. Afganistan
  4. Pakistan
  5. Filistin

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