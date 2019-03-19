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İnsan kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon

Afganistan ve Pakistan'dan Avrupa'ya düzensiz göçmen götürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı- Şebekeye dört ayda yapılan operasyonlarda bin 957 düzensiz göçmen yakalandı

19 Mart 2019 Salı 19:51
İnsan kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık dört aylık teknik takiple şebekenin Türkiye ve İran bağlantısını tespit eden ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, Doğubayazıt ilçesi, Erzurum ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheliden 15'ini gözaltına alan ekipler, operasyonun Ağrı ayağında ise 55 düzensiz göçmenin bulunduğu bir evi tespit etti.

Eve yapılan baskında aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 55 düzensiz göçmeni, oda, salon, mutfak ve holde sıkışık bir halde bulan ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikleri göçmenlerle ilgili yasal işlem başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aranan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

-Bin 957 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin, toplam dört ayda şebekeye yaptığı operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen bin 957 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Şebeke üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, İran'daki üyenin, Afganistan ve Pakistan'dan getirdiği düzensiz göçmenleri sınırdan geçirdikten sonra kişi başı bin dolar ödeme aldığı belirlendi.

Şebekenin Türkiye'deki üyelerinin ise sınırdan teslim aldıkları düzensiz göçmenleri il merkezlerinde önceden ayarladıkları ve Afganistanlıların "Kavga" veya "Havga" olarak adlandırdığı evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, şebeke üyelerinin sınırdan kaçak geçirdikleri göçmenlerin çanta, yiyecek kutuları, ayakkabı ve terliklerinin belirli bölümlerine zula olarak tabir edilen bölmelerle uyuşturucu kaçırdıklarını da ortaya çıkardı.

Ekipler, son operasyonda alınan 55 düzensiz göçmenden bazılarının çanta ve terliğinde de 2 kilogram esrar ele geçirdi. Yakalanan bin 957 düzensiz göçmenin taşınmasında şebekenin kullandığı 54 araca da el konuldu.

Ekiplerin, dört aylık operasyonlarında şebeke ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı 138 kişiden 46'sı da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:51
  1. Ağrı
  2. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
  3. Göçmen Kaçakçılığı
  4. gözaltı
  5. insan ticareti

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