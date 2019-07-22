0553 313 94 23

İstanbul'da insan kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

İstanbul’da, Emniyet tarafından takibe alınan bir insan kaçakçılığı şebekesi, Avrupa’ya götürmek üzere bir kamyonete bindirdiği 35 kaçak göçmenle birlikte yakalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
İstanbul'da insan kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, takibe aldığı bir insan kaçakçılığı şebekesinin Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde kaçak göçmenleri bir araca bindirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan kamyonetin sürücüsü İlhami N. isimli 23 yaşındaki şebeke üyesi kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı.

Daha sonra kamyonet kasasındaki göçmenleri araçtan indiren ekipler, farklı ülkelerden 35 göçmen olduğunu belirledi. Kaçak göçmenler hakkında işlem yapılırken, olayla ilgili yapılan çalışmada İlhami N.nin ve kaçak göçmenleri verdiği bilgiler doğrultusunda 3 şebeke üyesi şüpheli daha yakalanıp gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri Meriç nehrinden geçirilmek üzere Yunanistan sınırına getirmek üzereyken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü İlhami N. ile araç sahibi Yusuf G. tutuklanıp cezaevine konurken diğer 2 şebeke üyesi ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

20 kişinin zor sığacağı bir kamyonet kasasında yakalanan değişik ülkelerden 35 kaçak göçmen Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildi.

(Milliyet)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
  1. İstanbul
  2. İnsan kaçakçıları
  3. kaçakçılık operasyonu
  4. kaçak göçmenler
  5. gözaltı
  6. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
    1. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    2. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    3. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    4. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    5. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    6. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    7. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    8. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    9. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    10. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Gökçeada’daki hasta askeri..
    12. Başkentin beklenen indirim günleri..
    13. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    14. Derede kaybolan şahıs bulundu
    15. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    16. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    17. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    18. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    19. Düzce'de üreticilerin borçlarına..
    20. ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi:..
    21. INTERPOL'den skandal Salih Müslüm..
    22. Bungee jumping halatı koptu, 30..
    23. İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı..
    24. İdlib’de ölü sayısı 31’e yükseldi
    25. Mimar Savatlı'nın son dönem..
    26. Amerikan savaş gemisi Çanakkale..
    27. Somali’de patlama: 10 ölü
    28. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    29. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    30. Canpolat kırsal çalışmaları yerinde..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti