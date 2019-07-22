İstanbul'da insan kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, takibe aldığı bir insan kaçakçılığı şebekesinin Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde kaçak göçmenleri bir araca bindirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan kamyonetin sürücüsü İlhami N. isimli 23 yaşındaki şebeke üyesi kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı.

Daha sonra kamyonet kasasındaki göçmenleri araçtan indiren ekipler, farklı ülkelerden 35 göçmen olduğunu belirledi. Kaçak göçmenler hakkında işlem yapılırken, olayla ilgili yapılan çalışmada İlhami N.nin ve kaçak göçmenleri verdiği bilgiler doğrultusunda 3 şebeke üyesi şüpheli daha yakalanıp gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri Meriç nehrinden geçirilmek üzere Yunanistan sınırına getirmek üzereyken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü İlhami N. ile araç sahibi Yusuf G. tutuklanıp cezaevine konurken diğer 2 şebeke üyesi ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

20 kişinin zor sığacağı bir kamyonet kasasında yakalanan değişik ülkelerden 35 kaçak göçmen Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildi.

(Milliyet)