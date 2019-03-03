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İnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’da, askerin "dur" ihtarına uymayan insan kaçakçılarıyla asker arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

03 Mart 2019 Pazar 15:16
İnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’da, askerin "dur" ihtarına uymayan insan kaçakçılarıyla asker arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Çatışma, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçılığı yapan Suriyeli şahısların içerisinde bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobil, yol kontrolü yapan askerlerin ’dur’ ihtarına uymayınca, kovalamaca yaşandı. Daha sonra çıkan çatışmada şahıslardan 1’i hayatını kaybederken, 3’ü yaralandı. 6 şahsın ise kaçtığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçanların yakalanması için Seferli, Avuttepe, Karbeyaz ve Sivrikavak mahallelerinde arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:16
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