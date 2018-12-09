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"İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Ülkemiz, olağanüstü hal döneminin sona ermesi ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile girdiği bu yeni dönemde de insan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdürecek, gerek coğrafyamızda, gerekse tüm dünyada huzuru ve barışı hakim kılma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecektir"

09 Aralık 2018 Pazar 22:03
"İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdüreceğiz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin olağanüstü hal döneminin sona ermesi ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile girdiği bu yeni dönemde de insan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdüreceğini, gerek coğrafyasında, gerekse tüm dünyada huzuru ve barışı hakim kılma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm bireylerin sahip olduğu vazgeçilmez hakları evrensel düzeye taşıyarak insan hakları tarihinin bir dönüm noktasını oluşturan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "İnsana saygı ve insan haklarının korunması, köklü devlet geleneğimizin asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve hoşgörü anlayışımızın bizlere bir mirasıdır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, uluslararası temel insan hakları sözleşmelerine taraf olan Türkiye'nin bu yıl da dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle mücadele etmek için sahip olduğu olanakları seferber ettiğini ve bu alanda uluslararası kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içinde hareket ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Beyannamenin kabulünden bu yana geçen 70 yılda uluslararası toplumun edindiği tecrübeler göstermektedir ki insan hakları ihlallerinin son bulduğu ve tüm bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde yaşayabildiği bir düzenin tesis edilebilmesi, birkaç devletin değil tüm uluslararası camianın ortak irade ve gayretini gerektirmektedir. Bu doğrultuda, tüm devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve diğer uluslararası aktörler iş birliği içinde hareket etmeli, sahip oldukları olanakları insan hakları ihlallerini önlemek ve meydana gelen ihlallere etkin ve zamanında cevap vermek yönünde kullanmalıdır.

Milletimizin demokrasiye ve insan haklarına olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz terörist darbe girişimi gecesinden bu güne karşılaştığı tüm tehditlerle uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak ve insan haklarına saygı anlayışı çerçevesinde mücadele eden ülkemiz, olağanüstü hal döneminin sona ermesi ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile girdiği bu yeni dönemde de insan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdürecek, gerek coğrafyamızda, gerekse tüm dünyada huzuru ve barışı hakim kılma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, milletimizin ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:03
  1. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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