0553 313 94 23

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Suriye'de "sivilleri koruyun" çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, uluslararası koalisyon güçleri ve terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusunda DEAŞ'lıların sıkıştığı Bagoz beldesinden kaçan sivillerin korunması gerektiğini bildirdi

22 Şubat 2019 Cuma 17:01
İnsan Hakları İzleme Örgütünden Suriye'de "sivilleri koruyun" çağrısı

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ilinde sıkıştığı son belde olan Bagoz'dan kaçan sivillerin güvenliğinin, uluslararası koalisyon güçlerinin ve terör örgütü YPG/PKK'nın önceliği olması gerektiğini belirtti.

HRW, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın sıkıştığı son belde olan Bagoz beldesinden kaçan sivillerin güvenliğine dair çağrı yaptı.

Açıklamada, Bagoz beldesini ele geçiren koalisyon güçleri ve SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın önceliğinin sivillerin güvenliği olması gerektiğinin altı çizilirken, belde ve çevresindeki bölgelerde 20 Şubat'ta çekilmiş uydu görüntülerinden, yüzlerce kişinin ara yollardan Bagoz'dan kaçtığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, HRW'nin terörle mücadele programının müdürü Nedim Huri'nin, "Sivillerin Bagoz'dan ayrılması bir nebze rahatlattı bizleri. Ancak bu savaşta sivillerin güvenliğinin itibara alınmadığı gerçeği karartılmamalı. Bu sivillerin DEAŞ üyesi veya sempatizanı olma ihtimali hak ettikleri güvenlikten mahrum kalma anlamına gelmemeli." ifadelerine yer verildi.

Koalisyon güçlerinin saldırılarında sivil kayıpları asgariye indirmek için gerekli adımları atması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivil kayıplara ilişkin soruşturma açılması talep edildi.

Açıklamada, 19 Ocak- 20 Şubat'ta uydu görüntüleri incelenerek beldeye düzenlenen hava ve kara saldırıları sonucu büyük yıkım meydana geldiğinin, en az 630 noktanın saldırılardan zarar gördüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, HRW'nin beldeden kaçmayı başaran 20 kişi ile görüştüğü bilgisine yer verilirken, Bagoz'dan kaçanların rejim, YPG/PKK ve koalisyon güçlerinin saldırılarına maruz kaldıkları belirtildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:01
  1. deaş
  2. HRW
  3. koalisyon
  4. Suriye
  5. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullarda keşfedilen 2 öğrenci profesyonel futbolculuğuna ilk adımını attı
    1. Okullarda keşfedilen 2 öğrenci..
    2. Mermer ihtisas OSB’nin kamulaştırma..
    3. AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Şentop..
    4. Filenin şampiyonları yemekte buluştu
    5. Başkan Erdoğan Muğla'da konuşuyor
    6. Ünverdi, Gaziantep’in üretim gücünü..
    7. AGC’den Mısır’daki idam açıklaması
    8. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    9. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi..
    10. Multinet Up tüm seyahat işlemlerini..
    11. Kartepe’de 57 park hizmete açıldı
    12. "Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve..
    13. TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP..
    14. ESOB’tan moral ziyareti
    15. Bingöl’de 220 kişi istihdam edilecek
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını..
    17. Van Büyükşehir Belediyesinden..
    18. Belediye Başkanı Babaş, seçim startını..
    19. Elazığ’da Sürücü Davranışlarını..
    20. İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...