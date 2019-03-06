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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak’ta çocuklar işkence görüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak ve IKBY yönetimlerini DEAŞ üyesi suçlamasıyla yüzlerce çocuğa hapishanelerde işkence yapmakla suçladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak’ta çocuklar işkence görüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak ve IKBY yönetimlerini DEAŞ üyesi suçlamasıyla yüzlerce çocuğa hapishanelerde işkence yapmakla suçladı.

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporda, Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle yüzlerce çocuğa hapishanelerde işkence yaptığını açıkladı. Raporda, Irak yönetimlerinin adil olmayan bir yargılanmayla çocukları cezaevine gönderdiği ifade edildi.

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Beckeri, bu gibi uygulamaların ilerde çocuklarda kalıcı olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

 

Bağdat ile Erbil yönetimlerini, şaibeli incelemeler neticesinde DEAŞ ile bağlantısı olup olmadığını önemsemeden çok sayıda çocuğu tutuklamakla suçlayan raporda, geçen yılın sonuna kadar bin 500 çocuğun DEAŞ üyesi olmakla suçlandığı, bunlardan en az 185 yabancı uyruklu çocuğun terör örgütü üyesi olmak suçuyla cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
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