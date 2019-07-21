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İnsan faktörlü çıkan yangınlara karşı uyarı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgede çıkan yangınların çoğunun insan faktörlü olması nedeniyle vatandaşlara uyarı geldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:07
İnsan faktörlü çıkan yangınlara karşı uyarı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgede çıkan yangınların çoğunun insan faktörlü olması nedeniyle vatandaşlara uyarı geldi.


Yaz ayının gelmesiyle birlikte bahçelerinde temizlik yapmak amacıyla otları yakanlar tarafından çıkarılan yangınların rüzgar nedeniyle dağılarak büyümesi ormanlara büyük zarar veriyor. Özellikle büyük ormanlara yakın olan bahçelerde çıkan yangınlar yüzünden onlarca hektar alan yangınlarda zarar gördü. Yangınlara, helikopter destekli olarak, arazözlerle ve su tanklarıyla müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri en kısa sürede yangınları söndürse de, bu yıl bölgede çıkan yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğu bildirildi.


İnsanların bahçe temizliği yapmak isterken, bilinçsizce yakılan ateş yüzünden ormanlara ciddi zararlar vermesi üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bahçe temizlikleri sırasında yakılan ateşlerin, tutulmaması ve havanın da rüzgarlı olması durumunda büyük yangına dönüşeceğini, vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:07
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